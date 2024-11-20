Що буде з коштами боржників в банках — Рада ухвалила законопроєкт

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Верховна Рада України у середу, 20 листопада, ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження". Цей законопроєкт передбачає важливі зміни, зокрема введення автоматичного арешту коштів боржників банками.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

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Деталі законопроєкту

У відомстві пояснили, що законопроєкт має на меті осучаснити та цифровізувати певні етапи виконавчого провадження. Він передбачає кілька важливих змін у виконавчому провадженні, зокрема:

Автоматизований арешт коштів: удосконалюється процес звернення стягнення на кошти боржників, що зберігаються на рахунках у банках та інших фінансових установах. Усі фінансові установи будуть зобов'язані підключатися до інформаційної взаємодії для здійснення арешту.

удосконалюється процес звернення стягнення на кошти боржників, що зберігаються на рахунках у банках та інших фінансових установах. Усі фінансові установи будуть зобов'язані підключатися до інформаційної взаємодії для здійснення арешту. Стягнення на депозитні рахунки: буде чітко визначено порядок звернення стягнення на кошти, які зберігаються на вкладних (депозитних) рахунках боржника.

буде чітко визначено порядок звернення стягнення на кошти, які зберігаються на вкладних (депозитних) рахунках боржника. Інтеграція систем: запроваджується автоматизована взаємодія між Системою виконавчого провадження та депозитарним обліком цінних паперів, а також між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами для запобігання відчуженню майна боржниками.

запроваджується автоматизована взаємодія між Системою виконавчого провадження та депозитарним обліком цінних паперів, а також між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами для запобігання відчуженню майна боржниками. Автоматизоване виключення з реєстру: у разі надходження достатніх коштів для задоволення вимог виконавця, система автоматично виключатиме боржника з Єдиного реєстру та зніматиме арешт з коштів на його рахунках.

у разі надходження достатніх коштів для задоволення вимог виконавця, система автоматично виключатиме боржника з Єдиного реєстру та зніматиме арешт з коштів на його рахунках. Автоматизоване формування довідки: буде автоматично формуватися довідка про наявність або відсутність відомостей про боржника в Єдиному реєстрі боржників.

буде автоматично формуватися довідка про наявність або відсутність відомостей про боржника в Єдиному реєстрі боржників. Поновлення виконавчого провадження: у разі повторного пред’явлення виконавчого документа не буде відкриватися нове провадження, що дозволить уникнути дублювання відомостей про боржника в реєстрі.

"Прийняття проєкту закону сприятиме оптимізації стадій виконавчого провадження, строків вчинення виконавчих дій та підвищенню ефективності виконавчого провадження. При цьому реалізація проєкту Закону можлива без здійснення будь-яких видатків з Державного бюджету України, а тільки слугуватиме збільшенню надходжень до нього за рахунок стягнутих з боржників коштів", — йдеться в повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні часто стикаються з проблемою блокування банківських карток, коли фінансові установи тимчасово обмежують доступ до рахунків. Це може статися з різних причин, таких як підозрілі операції чи невідповідність вимогам банківської політики. ПриватБанк не є винятком і також періодично блокує картки своїх клієнтів, що часто призводить до численних скарг з їхнього боку.

Ми також писали, що навіть під час воєнного стану на банківські рахунки українських військовослужбовців може бути накладено арешт. Однак існують законні підстави для його скасування, і юристи пояснили, як можна оскаржити або зняти арешт з рахунків.