Скандал вокруг покупки российских реакторов для Хмельницкой АЭС: коррупционные риски, и последствия для Украины

Хмельницкая АЭС. Фото: УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине разгорелся скандал вокруг достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС. После того как депутаты Верховной рады Украины одобрили закупку у Болгарии атомных реакторов, власть начали обвинять в коррупции и в закупке российского оборудования. При этом в самой Болгарии уже хотят пересмотреть свои намерения по продаже Украине реакторов для ХАЭС.

Новини.LIVE рассказывают о деталях скандала, связанного с покупкой российских реакторов для Хмельницкой АЭС, почему власть обвиняют в коррупции и насколько реально достроить энергоблоки.

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Почему возник скандал вокруг достройки энергоблоков ХАЭС

В феврале Верховная Рада Украины одобрила покупку у Болгарии атомных реакторов российского производства для завершения строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Они предназначались для болгарской АЭС "Белене", однако после отмены проекта остались неиспользованными.

Однако вокруг этого соглашения вспыхнул скандал. Оборудование российского производства считается устаревшим, а его стоимость, по разным оценкам, варьируется от 600 миллионов до одного миллиарда евро или даже выше.

При этом история с российскими реакторами берет начало в 2023 году, когда парламент Болгарии предоставил министру энергетики разрешение на переговоры с украинским Минэнерго по продаже реакторов, оставшихся после замороженного в 2012 году проекта АЭС "Белене". Для заключения сделки Украине нужно было законодательное решение о строительстве новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в апреле 2024 года.

Однако 18 июня 2024 года Верховная Рада сняла его с рассмотрения. Член энергетического комитета Андрей Жупанин заявил, что документ противоречит государственным интересам, поскольку предусматривал закупку реакторов производства "Росатома". Несмотря на это, 17 декабря 2024 года вопрос снова вернулся в парламент, но и тогда законопроект был исключен из повестки дня.

Впрочем, 11 февраля 2025 года депутаты проголосовали за законопроект №11392, который позволяет АО "НАЭК "Энергоатом" приобрести у Болгарии российское оборудование для строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Хотя изначально закон касался "упрощения условий хозяйственной деятельности", в него была внесена поправка, которая дает "Энергоатому" разрешение на покупку двух реакторов.

Принятие законопроекта сразу вызвало критику со стороны ряда народных депутатов. Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко выразили обеспокоенность, отметив, что закупка российского оборудования может стоить от 0,5-1 миллиард долларов.

Железняк заявил, что одобрение этого соглашения фактически означает запуск "большого атомного воровства" и добавил, что эти средства лучше было отправить на армию. В свою очередь, Андрей Жупанин оценил стоимость сделки в 600 миллионов долларов.

А вот президент Украины Владимир Зеленский наоборот похвалил народных избранников. Он заявил, что Украина сможет достроить еще два энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции, а критиков проекта он обвинил в лоббировании собственных интересов.

"Конечно, есть голоса, которые критикуют. Но это те голоса, которым дешевая энергия в Украине просто невыгодна - они свой карман или тех, от кого зависят, наполняют от более дорогой энергии, чем атомная. Есть все эти цифры. Каждый может увидеть и убедиться. Я благодарен депутатам, которые сейчас поддержали энергетическую независимость и промышленное развитие Украины", — подчеркнул Зеленский.

Российские реакторы на ХАЭС

Разговоры о завершении строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС продолжаются уже долгое время. Станция расположена в городе Нетешин, на стыке трех областей — Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской. Ее строительство началось еще в 1981 году, однако после аварии на Чернобыльской АЭС работы были приостановлены. В 1987 году удалось запустить только один энергоблок, хотя изначально проект предусматривал строительство четырех.

В последующие годы, на фоне распада СССР и становления независимой Украины, вопрос расширения атомной генерации отошел на второй план. В 2004 году был введен в эксплуатацию второй блок. Оба блока ХАЭС оснащены реакторами ВВЭР-1000 российского производства, каждый из которых имеет мощность 1 ГВт.

При этом третий и четвертый блоки станции так и не были достроены. По разным оценкам, уровень готовности третьего составляет 75-80%, а четвертого — около 25%. Однако, по мнению экспертов, эти оценки являются весьма условными. Они отмечают конструкции для реакторов действительно возведены, но с учетом лет, прошедших с их строительства, неизвестно, насколько они сохранили прочность, поэтому техническое состояние сооружений остается неизвестным.

Сторонники закупки российских реакторов утверждают, что реакторы ВВЭР-1000, которые планируется приобрести у Болгарии, уже давно используют на украинских атомных станциях. Однако эксперты указывают на то, что болгарские реакторы имеют модификацию, которая отличается геометрическими параметрами, в частности, они длиннее.

Специалисты отмечают, что для их адаптации потребуются дополнительные финансовые вложения, а с точки зрения экономической целесообразности дешевле строить новые энергоблоки с нуля, причем без использования российских технологий. Кроме того, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, Болгария не имеет всех комплектующих к реакторам.

"Части оборудования нет. Разные эксперты дают разные оценки того, чего там не хватает. Соответственно, существуют разные оценки относительно того, можно ли вообще сделать детали, которых не хватает, без участия "Росатома", — добавил он.

Следует отметить, что сейчас в Украине до конца не знают в каком техническом состоянии находятся реакторы, которые планируется закупить у Болгарии. Тендер стоимостью 86 млн грн на обследование двух российских реакторов ВВЭР-1000, которые сейчас лежат на складе запланирован на июль.

"Это впервые в истории мировой ядерной энергетики оборудование будут покупать до утверждения технико-экономического обоснования, проекта и т.д.", — отметила эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная.

Критикуют также техническую устарелость реакторов и российские технологии по которым они изготавливались.

"Я считаю, что нам, возможно, в будущем нужно будет развивать атомную энергетику. Но не на базе советских технологий и не увеличивая свою зависимость от России",- заявила эксперт по вопросам энергетики Лана Зеркаль.

Сколько будет стоить достройка энергоблоков ХАЭС

По словам министра энергетики Германа Галущенко, завершение строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС будет стоить Украине примерно 160 миллиардов гривен. Однако точная сумма пока неизвестна, поскольку последняя оценка была проведена в 2018 году, а из-за изменения курса доллара реальные расходы окажутся выше.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что перерасчет технико-экономического обоснования проект выполняет Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект", который ранее разрабатывал ТЭО в 2018 году.

"Где-то за три месяца обещают сделать, но, по предварительным оценкам, которые они дают, это около 160 млрд гривен", — заявил Галущенко.

По его словам, Верховная Рада одобрила законопроект о закупке реакторов еще до окончательного определения стоимости, поскольку срок действия разрешения, выданного парламентом Болгарии на заключение сделки, истекает в марте. При этом продлевать его болгарские депутаты не намерены.

Некоторые эксперты отмечают, что сейчас не время тратить средства на достройку энергоблоков.

"Это вообще прецедент, ведь у Украины не хватает средств на закупку газа. Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что будет просить у партнеров 1 миллиард долларов на закупку на следующий сезон. В то же время собирается покупать некомплектные реакторы за около 600 миллионов долларов", — отметила Ольга Кошарная.

Впрочем, помешать покупке реакторов могут не украинские эксперты и политики, а болгарские депутаты. Недавно Герман Галущенко выразил обеспокоенность тем, что в болгарском парламенте зарегистрировано постановление об аннулировании разрешения на продажу Украине реакторов.

По его словам, инициаторами этого документа выступили "пророссийские силы". В связи с этим, отметил министр, есть вероятность, что Украине придется еще бороться за право приобрести это оборудование.

Напомним, народный депутат Виктория Гриб в эфире Новини.LIVE сообщила, что финансирование достройки энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) не ляжет бременем на плечи граждан или бизнеса, потому что средства на работы не будут брать из бюджета.

Также мы писали, что Министерство энергетики не подтвердило заявления о росте тарифов для достройки АЭС. В Минэнерго отметили, что финансировать проект достройки энергоблоков на ХАЭС будут собственными средствами Энергоатома и коммерческими кредитами.