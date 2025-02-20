Скандал навколо купівлі російських реакторів для Хмельницької АЕС: корупційні ризики, та наслідки для України

Хмельницька АЕС. Фото: УНІАН

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні розгорівся скандал навколо добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Після того як депутати Верховної ради України схвалили закупівлю у Болгарії атомних реакторів, владу почали обвинувачувати у корупції та в закупівлі російського обладнання. При цьому в самій Болгарії вже хочу переглянути свої наміри з продажу Україні реакторів для ХАЕС.

Новини.LIVE розповідають про деталі скандалу, пов'язаного з купівлею російських реакторів для Хмельницької АЕС, чому владу обвинувачують у корупції та наскільки реально добудувати енергоблоки.

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Чому виник скандал навколо добудови енергоблоків ХАЕС

У лютому Верховна Рада України схвалила покупку у Болгарії атомних реакторів російського виробництва для завершення будівництва третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Вони призначалися для болгарської АЕС "Белене", проте після скасування проєкту залишилися невикористаними.

Однак навколо цієї угоди спалахнув скандал. Обладнання російського виробництва вважається застарілим, а його вартість, за різними оцінками, варіюється від 600 мільйонів до одного мільярда євро або навіть вище.

При цьому історія з російськими реакторами бере початок 2023 року, коли парламент Болгарії надав міністру енергетики дав дозвіл на переговори з українським Міненерго щодо продажу реакторів, що залишилися після замороженого у 2012 році проєкту АЕС "Белене". Для укладання угоди Україні потрібно було законодавче рішення про будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Відповідний законопроєкт було зареєстровано у квітні 2024 року.

Однак 18 червня 2024 року Верховна Рада зняла його з розгляду. Член енергетичного комітету Андрій Жупанін заявив, що документ суперечить державним інтересам, оскільки передбачав закупівлю реакторів виробництва "Росатому". Попри це, 17 грудня 2024 року питання знову повернулося до парламенту, але й тоді законопроєкт було виключено з порядку денного.

Втім, 11 лютого 2025 року депутати проголосували за законопроєкт №11392, який дозволяє АТ "НАЕК "Енергоатом" придбати у Болгарії російське обладнання для будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Хоча спочатку закон стосувався "спрощення умов господарської діяльності", до нього було внесено поправку, яка дає "Енергоатому" дозвіл на купівлю двох реакторів.

Ухвалення законопроєкту відразу викликало критику з боку низки народних депутатів. Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко висловили стурбованість, наголосивши, що закупівля російського обладнання може коштувати від 0,5-1 мільярд доларів.

Железняк заявив, що схвалення цієї угоди фактично означає запуск "великого атомного крадівництва" та додав, що ці кошти краще було відправити на армію. Своєю чергою, Андрій Жупанін оцінив вартість угоди у 600 мільйонів доларів.

А ось президент України Володимир Зеленський, навпаки, похвалив народних обранців. Він заявив, що Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній електростанції, а критиків проєкту він звинуватив у лобіюванні власних інтересів.

"Звичайно, є голоси, які критикують. Але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна — вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна. Є всі ці цифри. Кожен може побачити та переконатись. Я вдячний депутатам, які зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України", — наголосив Зеленський.

Російські реактори на ХАЕС

Розмови про завершення будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС тривають уже довгий час. Станція розташована в місті Нетішин, на стику трьох областей — Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її будівництво розпочалося ще 1981 року, проте після аварії на Чорнобильській АЕС роботи було припинено. У 1987 році вдалося запустити лише один енергоблок, хоча спочатку проєкт передбачав будівництво чотирьох.

У наступні роки, на тлі розпаду СРСР та становлення незалежної України, питання розширення атомної генерації відійшло на другий план. У 2004 році було введено в експлуатацію другий блок. Обидва блоки ХАЕС оснащені реакторами ВВЕР-1000 російського виробництва, кожен з яких має потужність 1 ГВт.

При цьому третій та четвертий блоки станції так і не були добудовані. За різними оцінками, рівень готовності третього становить 75–80%, а четвертого — близько 25%. Однак, на думку експертів, ці оцінки є досить умовними. Вони зазначають конструкції для реакторів справді зведені, але з урахуванням років, що минули з їх будівництва, невідомо, наскільки вони зберегли міцність, тому технічний стан споруд залишається невідомим.

Прихильники закупівлі російських реакторів стверджують, що реактори ВВЕР-1000, які планується придбати у Болгарії, вже давно використовують на українських атомних станціях. Проте експерти вказують на те, що болгарські реактори мають модифікацію, яка відрізняється геометричними параметрами, зокрема, вони довші.

Фахівці зазначають, що для їхньої адаптації будуть потрібні додаткові фінансові вкладення, а з погляду економічної доцільності дешевше будувати нові енергоблоки з нуля, причому без використання російських технологій. Крім того, за словами директору Центру досліджень енергетики Олександра Харченко, Болгарія не має всіх комплектуючих до реакторів.

"Частини обладнання немає. Різні експерти дають різні оцінки того, чого там не вистачає. Відповідно, існують різні оцінки щодо того, чи можна взагалі зробити деталі, яких не вистачає, без участі "Росатому", — додав він.

Слід зазначити, що наразі в Україні до кінця не знають, в якому технічному стані знаходяться реактори, які планується закупити у Болгарії. Тендер вартістю 86 млн грн на обстеження двох російських реакторів ВВЕР-1000, які зараз лежать на складі, запланований на липень.

"Це вперше в історії світової ядерної енергетики обладнання будуть купувати до затвердження техніко-економічного обґрунтування, проєкту тощо", — зазначила експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

Критикують також технічну застарілість реакторів та російські технології, за якими вони виготовлялись.

"Я вважаю, що нам, можливо, в майбутньому потрібно буде розвивати атомну енергетику. Але не на базі радянських технологій і не збільшуючи свою залежність від Росії", — заявила експертка з питань енергетики Лана Зеркаль.

Скільки буде коштувати добудова енергоблоків ХАЕС

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, завершення будівництва третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС коштуватиме Україні приблизно 160 мільярдів гривень. Проте точна сума поки невідома, оскільки остання оцінка була проведена у 2018 році, а через зміну курсу долара реальні витрати виявляться вищими.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що перерахунок техніко-економічного обґрунтування проєкту виконує Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут "Енергопроект", який раніше розробляв ТЕО у 2018 році.

"Десь за три місяці обіцяють зробити, але, за попередніми оцінками, які вони дають, це близько 160 млрд гривень", — заявив Галущенко.

За його словами, Верховна Рада схвалила законопроєкт про закупівлю реакторів ще до остаточного визначення вартості, оскільки термін дії дозволу, виданого парламентом Болгарії на укладання угоди, спливає у березні. При цьому продовжувати його болгарські депутати не мають наміру.

Деякі експерти зазначають, що зараз не час витрачати кошти на добудову енергоблоків.

"Це взагалі прецедент, адже в України не вистачає коштів на закупівлю газу. Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що проситиме у партнерів 1 мільярд доларів на закупівлю на наступний сезон. Водночас збирається купувати некомплектні реактори за близько 600 мільйонів доларів", — наголосила Ольга Кошарна.

Втім, на заваді купівлі реакторів можуть стати не українські експерти та політики, а болгарські депутати. Нещодавно Герман Галущенко висловив стурбованість тим, що у болгарському парламенті зареєстровано постанову про анулювання дозволу на продаж Україні реакторів.

За його словами, ініціаторами цього документу виступили "проросійські сили". У зв'язку з цим, зазначив міністр, є ймовірність, що Україні доведеться ще боротися за право придбати це обладнання.

Нагадаємо, народна депутатка Вікторія Гриб в ефірі Новини.LIVE повідомила, що фінансування добудови енергоблоків Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) не ляже тягарем на плечі громадян чи бізнесу, тому що кошти на роботи не братимуть з бюджету.

Також ми писали, що Міністерство енергетики не підтвердило заяви про зростання тарифів для добудови АЕС. В Міненерго зазначили, що фінансувати проєкт добудови енергоблоків на ХАЕС будуть власними коштами "Енергоатому" та комерційними кредитами.