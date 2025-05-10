Один миллион для 18-24 летних — смогут ли получить выплату семьи военных, пропавших без вести во время боев

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Зимой 2025 года в Украине начался государственный проект "Контракт 18-24". Он предусматривает, что молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, если добровольно присоединится к Силам обороны и подпишет с армией контракт на один год, за свою службу получит один миллион гривен. При этом выплату могут получить и те украинцы, которые мобилизовались в армию еще до появления этого проекта.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, получат ли такую выплату семьи военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести.

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У семей пропавших без вести, или пленных, есть право на выплату денег, говорится в Департаменте социального обеспечения Минобороны. Но в случае, если военнослужащий:

был принят или призван на службу во время военного положения и продолжает проходить военную службу по состоянию на 13.02.2025;

принимал непосредственное участие в боевых действиях в течение не менее шести месяцев (или меньше — 1/6 от 1 миллиона гривен за каждые 30 дней участия);

на момент принятия или призыва на военную службу был в возрасте до 25 лет.

При этом вознаграждение не получат бойцы, которые в возрасте до 25 лет были приняты или призваны на военную службу во время военного положения, принимали непосредственное участие в боевых действиях на должностях рядового, сержантского и старшинского состава, но получили офицерское звание на момент появления программы "Контракт 18-24".

Как выплачивают один миллион гривен

Первая часть денежного вознаграждения в размере 200 тыс. гривен военнослужащему выплатят тогда, когда он подпишет контракт и начнет выполнять свои служебные обязанности.

Вторую часть денег военнослужащий получит в размере 300 тысяч гривен после прохождения:

подготовки;

адаптации;

начала службы в выбранной части;

привлечения к боевым задачам.

Еще 500 тыс. гривен защитнику начислят после окончания срока контракта, когда появится приказ об исключении из списков личного состава.

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