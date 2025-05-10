Один мільйон для 18-24 річних — чи зможуть отримати виплату сім'ї військових, які зникли безвісти під час боїв

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Взимку 2025 року в Україні розпочався державний проєкт "Контракт 18-24". Він передбачає, що молодь у віці від 18 до 24 років, якщо добровільно долучиться до Сил оборони та підпише з армією контракт на один рік, за свою службу отримає один мільйон гривень. При цьому виплату можуть отримати й ті українці, які мобілізувалися до війська ще до появи цього проєкту.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи отримають таку виплату сім’ї військовослужбовців, захоплених у полон або зниклих безвісти.

Реклама

Читайте також:

"Контракт 18-24" — чи отримають сім'ї, якщо військовослужбовець потрапив у полон або зник безвісти

У сімей зниклих безвісти, або полонених, є право на виплату грошей, йдеться у Департаменті соціального забезпечення Міноборони. Але у разі, якщо військовослужбовець:

був прийнятий або призваний на службу під час воєнного стану та продовжує проходити військову службу станом на 13.02.2025;

брав безпосередню участь у бойових діях протягом не менш ніж шість місяців (або менше — 1/6 від 1 мільйона гривень за кожні 30 днів участі);

на момент прийняття або призову на військову службу був у віці до 25 років.

При цьому винагороду не отримають бійці, які у віці до 25 років були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану, брали безпосередню участь у бойових діях на посадах рядового, сержантського і старшинського складу, але отримали офіцерське звання на момент появи програми "Контракт 18-24".

Як виплачують один мільйон гривень

Перша частина грошової винагороди у розмірі 200 тис. гривень військовослужбовцю виплатять тоді, коли він підпише контракт та почне виконувати свої службові обов'язки.

Другу частину грошей військовослужбовець отримає у розмірі 300 тисяч гривень після проходження:

підготовки;

адаптації;

початку служби в обраній частині;

залучення до бойових завдань.

Ще 500 тис. гривень захиснику нарахують після закінчення строку контракту, коли з'явиться наказ про виключення зі списків особового складу.

Раніше ми пояснювали, чи може військовослужбовець отримати допомогу на оздоровлення без відпустки. На виплату можуть претендувати рядові, старшини, сержанти та представники офіцерського складу.

Також у Пенсійному фонді України (ПФУ) нещодавно пояснили нюанси призначення пенсії з інвалідності. Стало відомо, чи може оформити виплати військовослужбовець, який отримав контузію.