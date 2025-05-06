Чи призначать пенсію по інвалідності УБД після контузії — у ПФУ відповіли

Банкноти по 500 гривень в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В українських військовослужбовців є можливість претендувати на кілька видів пенсії, серед яких — пенсія по інвалідності. Оформити виплати можуть учасники бойових дій (УБД), які прослужили в армії менше, ніж рік.

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Донецькій області.

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Відповідно до Закону України № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пенсія по інвалідності призначається незалежно від тривалості служби, якщо інвалідність настала внаслідок:

поранення;

контузії;

каліцтва;

захворюваннь, отриманих під час виконання військових обов'язків.

Які документи потрібні

витяг з рішення експертної команди;

документи, що підтверджують зв’язок ушкодження зі службою (наприклад, довідка військово-лікарської комісії);

заява до органу Пенсійного фонду.

Розмір виплат з інвалідності у 2025 році

Громадяни з інвалідністю отримуватимуть виплати на рівні попереднього року. Так, особам з інвалідністю з дитинства платитимуть:

з першою групою — 100% від прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність (2,36 тис. грн);

з другою групою — 80% від прожиткового мінімуму;

з третьою групою — 60% від прожиткового мінімуму;

неповнолітнім дітям з інвалідністю — 70% від розміру прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність.

Нагадаємо, що військові, крім основного грошового забезпечення, можуть отримувати додаткові виплати. Відомо, на яких умовам захисникам доплачують гроші.

Також ми розповідали про одноразову грошову допомогу (ОГД) для військовослужбовців, які отримали інвалідність під час виконання обов'язків військової служби. Розмір виплати залежить від групи інвалідності та прожиткового мінімуму.