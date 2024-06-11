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Коммуналка летом — как изменятся суммы за электричество в платежках

11 июня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Услуги ЖКХ — каких ждать сумм за электричество в платежках летом
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинцы летом 2024 будут платить за электрическую энергию больше. Поскольку тариф для населения вырос до 4,32 грн/кВт, эксперты посчитали, каких примерно ждать сумм в новых коммунальных платежках.

Такие подсчеты приводит издание Finance.ua.

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Каких ждать сумм в платежках летом

По решению правительства, в июне тариф на электричество для населения вырос с 2,64 до 4,32 грн/кВт-ч. Будет действовать новый тариф до конца апреля 2025 года.

Учитывая это, потребителям придется пересмотреть бюджет летом и отдать за свет на несколько сот гривен больше.

Эксперты в подсчетах взяли за основу новый тариф 4,32 грн/кВт-ч и оказалось, что сумма в квитанции за электроэнергию вырастет сразу на 300-400 грн с июня. А именно:

  • при потреблении 250 кВт-ч — 1,08 тыс. грн (предыдущая цена составляла 660 грн);
  • при потреблении 500 кВт-ч — 2,16 тыс. грн (ранее было 1,32 тыс. грн);
  • при потреблении 1 тыс. кВт-ч — 4,32 тыс. грн (до этого стоило 2,64 тыс. грн).

Также подсчитали долю из заработной платы, которую придется отдать за электроэнергию. При средней зарплате в 20 тыс. грн и объема потребления:

  • 250 кВт-ч — доля в 5,4% от зарплаты;
  • 500 кВт-ч — 10,8%;
  • 1 тыс. кВт-ч — 21,6%.

Летом 2024 года в среднем за электроэнергию за однокомнатную квартиру придется отдать за месяц при среднем показателе потребления в 150 кВт-ч 648 грн.

За двухкомнатную — 1 080 грн при среднем потреблении в 250 кВт-ч.

За трехкомнатную — 1 512 грн при среднем потреблении в 350 кВт-ч.

 

тарифы на свет
Потребление электроэнергии. Источник: finance.ua

Ранее в Минэнергетики сообщали, что при среднем ежемесячном потреблении электричества в объеме 170 кВт-ч, сумма в платежке повысится на 285 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, по словам экспертов, тарифы на природный газ не будут пересматриваться до конца отопительного сезона 2024-2025 годов. В то же время цена на топливо завышена.

Также мы писали, что в Госслужбе статистики сообщают о росте тарифов на коммунуслуги в Украине. Стоимость повысилась с мая 2023 по май 2024 года на 13%.

тарифы
коммунальные услуги
ЖКХ
электроэнергия
цены

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