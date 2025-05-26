Льготы на коммунальные услуги — кто заплатит на 50% меньше в 2025 году

Деньги и квитанции в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы могут платить за жилищно-коммунальные услуги существенно меньше благодаря государственной системе льгот, которая в 2025 году претерпела определенные изменения. В частности, вдвое дешевле коммуналка обойдется многодетным семьям при условии соответствия определенным критериям.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как объясняют в ПФУ, в 2025 году ко всем льготным категориям граждан, кроме участников боевых действий, лиц, получивших инвалидность во время войны и родных погибших защитников, применяют единый подход в назначении льгот.

Теперь обращают внимание на средний доход семей в расчете на одного человека в месяц. Он не может превышать сумму 4,24 тыс. грн. Речь идет об уровне налоговой социальной льготы, определенной на 2025 год.

Как пример: если у матери с тремя детьми общий месячный доход составляет 10 тыс. грн, то каждый член семьи имеет по 2,5 тыс. грн. Сумма не превышает уровень налоговой социальной льготы, поэтому такая семья вполне соответствует требованиям и имеет право на скидку.

В частности, государство гарантирует многодетным семьям 50% скидки на оплату коммуналки:

электроэнергию;

природный газ;

водоснабжение;

покупку твердого топлива или сжиженного газа при отсутствии централизованного отопления.

Льготу предоставляют как на собственное, так и арендованное жилье. Скидку рассчитывают в пределах социальной нормы жилья — 21 кв. м. на каждого члена семьи плюс 10,5 кв. м. на всю семью.

Как правильно оформить льготу

Для того, чтобы оформить льготу, семье нужно зарегистрироваться в Едином госреестре лиц, имеющих право на льготы. Это позволит в дальнейшем пользоваться скидками.

Заявку можно подать несколькими способами:

дистанционно — через портал е-услуг ПФУ или приложение "Пенсионный фонд";

лично — через сервисный центр ПФУ, ЦПАУ или управление соцзащиты населения;

через электронную почту — на адрес соответствующего тероргана.

Заявитель должен собрать следующий пакет документов:

заявление на назначение льготы;

свидетельства о рождении детей (что подтвердит статус многодетной семьи);

справку о печном отоплении (в случае покупки твердого топлива или сжиженного газа);

документы о фактическом месте жительства, если адрес отличается от адреса прописки.

Ранее мы писали, что тарифы в Украине почти не изменились, кроме стоимости электрической энергии. Однако с каждым годом общая сумма задолженности украинцев за коммуналку увеличивается.

Также сообщалось, что украинцы должны один раз в четыре года проводить поверку счетчиков воды и тепла. Если этого не сделать, то показатели могут не принять.