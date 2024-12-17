Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Кому из ВПЛ не предоставят помощь — перечень условий arrow

Кому из ВПЛ не предоставят помощь — перечень условий

17 декабря 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты ВПЛ — кому не дадут денежную помощь
Взрослые с ребенком. Фото: EPA
Ксения Симонова - Редактор

В Украине не все внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут рассчитывать на выплаты на проживание. Однако некоторые получат право претендовать на помощь, если после отказа из-за несоответствия критериям имущественные обстоятельства изменились.

Об этом говорится на странице "Юридического советчика для ВПЛ" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Кто не получит выплат ВПЛ

Речь идет о помощи в 2 тыс. грн. для каждого взрослого и 3 тыс. грн — для детей и людей с инвалидностью.

По словам юристов, для назначения помощи на проживание представители ВПЛ должны соответствовать имущественным критериям.

Согласно правилам, пособие не назначается и не выплачивается на семью, если в течение трех месяцев перед обращением или во время ее получения граждане:

  • приобрели транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда или прицепа);
  • совершили покупку, превышающую сумму в 100 тыс. грн: земельного участка, недвижимости, за исключением жилья в районах боевых действий или оккупированных, разрушенных объектов;
  • ценные бумаги;
  • виртуальных активов;
  • разово оплатили товары долгосрочного потребления;
  • оплатили какие-либо работы или услуги;
  • в наличии на 1 число месяца, когда назначается помощь, на депозитных счетах в банках сумма более 100 тыс. грн, государственные облигации, срок погашения которых наступил или определен моментом предъявления требования, на общую сумму, более чем на 100 тыс. грн;
  • купили иностранную валюту, а также банковские металлы на сумму, превышающую 100 тыс. грн.

С полным перечнем "имущественных" критериев можно ознакомиться по ссылке.

Кто сможет подать заявку на помощь после отказа

Также юристы рассказали, если семья обратилась за продлением выплат в марте, однако получила отказ из-за, например, наличия депозита, а в июне его сняла, то будет иметь право подать повторно заявление на выплаты. При этом нужно будет соответствовать другим критериям для продления помощи.

Согласно информации Минсоцполитики от 1 октября 2024 года, помощь гражданам назначают в соответствии с действующими на момент обращения нормами законодательства.

"Если лицо соответствует критериям на дату обращения, помощь может быть назначена с момента обращения, даже если в прошлом не соответствовало этим критериям. Следовательно, назначение помощи правомерно, если лицо на дату обращения соответствует критериям п. 7-1, даже если раньше оно не имело права на помощь", — объяснили специалисты.

Напомним, переселенцы получат новую финпомощь от благотворительного фонда. Речь идет о сумме выплат в 20 тыс. гривен.

Также мы рассказывали, что Рада поддержала законопроект №11028 об определении правил компенсаций для переселенцев за уничтоженную недвижимость. В частности, получат ее лица, достигшие пенсионного возраста, граждане, имеющие на содержании малолетних детей.

выплаты материальная помощь ВПЛ соцвыплаты денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:00 В сети появилось видео момента подрыва генерала Игоря Кириллова

13:57 Отключение воды в Одессе — кому нужно запастись

Text

13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

13:39 Зеленский сказал, сколько еще нужно средств ПВО для полной защиты

13:38 Зеленский почтил павших на Марсовом поле во Львове — фото

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

13:33 На границе с Польшей откроют новый пункт пропуска — что известно

13:29 Косметика на миллионы — на таможне задержали одессита

13:20 Во Львовской области суд наказал женщину за обмен фальшивых прав

13:19 Рабочие профессии в Украине — где платят 40 тыс. грн

Text

13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

14:00 В сети появилось видео момента подрыва генерала Игоря Кириллова

13:57 Отключение воды в Одессе — кому нужно запастись

13:39 Зеленский сказал, сколько еще нужно средств ПВО для полной защиты

13:38 Зеленский почтил павших на Марсовом поле во Львове — фото

13:33 На границе с Польшей откроют новый пункт пропуска — что известно

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

13:29 Косметика на миллионы — на таможне задержали одессита

13:20 Во Львовской области суд наказал женщину за обмен фальшивых прав

13:19 Рабочие профессии в Украине — где платят 40 тыс. грн

13:06 В Украине могут поднять тарифы на газ — какая причина

13:02 Воздушные силы сообщили количество сбитых вражеских дронов

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Text

13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

Text

13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

Text

11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

Text

08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
Text

22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

Text

21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

Text

19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам