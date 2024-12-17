Выплаты ВПЛ — кому не дадут денежную помощь

Взрослые с ребенком. Фото: EPA

В Украине не все внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут рассчитывать на выплаты на проживание. Однако некоторые получат право претендовать на помощь, если после отказа из-за несоответствия критериям имущественные обстоятельства изменились.

Об этом говорится на странице "Юридического советчика для ВПЛ" в соцсети Facebook.

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Речь идет о помощи в 2 тыс. грн. для каждого взрослого и 3 тыс. грн — для детей и людей с инвалидностью.

По словам юристов, для назначения помощи на проживание представители ВПЛ должны соответствовать имущественным критериям.

Согласно правилам, пособие не назначается и не выплачивается на семью, если в течение трех месяцев перед обращением или во время ее получения граждане:

приобрели транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда или прицепа);

совершили покупку, превышающую сумму в 100 тыс. грн: земельного участка, недвижимости, за исключением жилья в районах боевых действий или оккупированных, разрушенных объектов;

ценные бумаги;

виртуальных активов;

разово оплатили товары долгосрочного потребления;

оплатили какие-либо работы или услуги;

в наличии на 1 число месяца, когда назначается помощь, на депозитных счетах в банках сумма более 100 тыс. грн, государственные облигации, срок погашения которых наступил или определен моментом предъявления требования, на общую сумму, более чем на 100 тыс. грн;

купили иностранную валюту, а также банковские металлы на сумму, превышающую 100 тыс. грн.

С полным перечнем "имущественных" критериев можно ознакомиться по ссылке.

Кто сможет подать заявку на помощь после отказа

Также юристы рассказали, если семья обратилась за продлением выплат в марте, однако получила отказ из-за, например, наличия депозита, а в июне его сняла, то будет иметь право подать повторно заявление на выплаты. При этом нужно будет соответствовать другим критериям для продления помощи.

Согласно информации Минсоцполитики от 1 октября 2024 года, помощь гражданам назначают в соответствии с действующими на момент обращения нормами законодательства.

"Если лицо соответствует критериям на дату обращения, помощь может быть назначена с момента обращения, даже если в прошлом не соответствовало этим критериям. Следовательно, назначение помощи правомерно, если лицо на дату обращения соответствует критериям п. 7-1, даже если раньше оно не имело права на помощь", — объяснили специалисты.

Напомним, переселенцы получат новую финпомощь от благотворительного фонда. Речь идет о сумме выплат в 20 тыс. гривен.

Также мы рассказывали, что Рада поддержала законопроект №11028 об определении правил компенсаций для переселенцев за уничтоженную недвижимость. В частности, получат ее лица, достигшие пенсионного возраста, граждане, имеющие на содержании малолетних детей.