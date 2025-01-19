Кому в Украине запрещено продавать алкоголь в 2025 году: новые правила и штрафы

Бутылки на полке. Фото: benzinga.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине действуют строгие ограничения на продажу алкогольных напитков для определенных категорий граждан. Нарушение этих правил является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф, превышающий 6,5 тысячи гривен.

Новини.LIVE рассказывают, кому в Украине запрещено продавать алкоголь в 2025 году и какие штрафы можно получить.

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В Украине запрещено продавать пиво (за исключением безалкогольного), алкогольные и слабоалкогольные напитки, столовые вина и табачные изделия:

несовершеннолетним гражданам (до 18 лет);

на территории образовательных и медицинских учреждений, за исключением ресторанов, расположенных в санаториях;

в магазинах детских товаров или спортивной продукции, а также специализированных отделах универсальных торговых организаций;

на закрытых спортивных объектах, кроме пива в пластиковой таре;

через торговые автоматы и на полках самообслуживания (кроме табачных изделий в блоках);

с рук или местах, не предназначенных для торговли.

Запрет также распространяется на военнослужащих Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и других военных формирований, а также сотрудников правоохранительных органов. Реализация алкоголя этим категориям граждан строго запрещена.

С началом полномасштабной войны в Украине введены дополнительные ограничения по продаже спиртных напитков. В большинстве регионов действуют временные ограничения времени суток, которые варьируются в зависимости от уровня безопасности. Например, в Киеве алкоголь можно приобрести с 11:00 до 21:00 в магазинах и до 22:00 в заведениях общественного питания.

Самые жесткие меры реализованы в Донецкой области. С 11 июля 2022 года продажа всех видов алкогольных напитков полностью запрещена как для военных, так и для гражданского населения.

Какие штрафы за нелегальную продажу алкоголя в Украине

Согласно статье 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение правил торговли пивом, алкогольными напитками, табачной продукцией, а также электронными сигаретами и жидкостями можно получить штраф.

Так, продажа алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним (лицам моложе 18 лет) наказывается штрафом от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это составляет от 6 800 до 13 600 гривен. Аналогичный размер штрафа предусмотрен за реализацию алкоголя военнослужащим.

Другие штрафы, которые можно получить за нарушение правил продажи алкоголя:

штраф за оптовую и розничную торговлю составляет 200% стоимости партии товара, но не менее 17 000 гривен;

нарушение условий лицензии, например, продажа через кассовый аппарат, не указанный в лицензии, будет стоить 200% стоимости реализованной продукции, но не менее 10 000 гривен;

торговля алкогольными напитками и табачными изделиями без лицензии влечет не только штрафы, но и конфискацию товара. Размер санкции варьируется от 3 400 до 10 200 гривен.

Уклонение от уплаты налогов в Украине также может привести к серьезным финансовым санкциям. Задолженность влечет за собой не только штрафы, но и пеню, а в некоторых случаях — уголовную ответственность. Мы рассказывали, за что ФЛП в Украине могут оштрафовать на внушительные суммы.

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