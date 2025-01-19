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Кому в Україні заборонено продавати алкоголь у 2025 та які штрафи

19 січня 2025 14:45
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Кому в Україні заборонено продавати алкоголь у 2025 році: нові правила та штрафи
Пляшки на полиці. Фото: benzinga.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні діють суворі обмеження на продаж алкогольних напоїв для певних категорій громадян. Порушення цих правил є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф, що перевищує 6,5 тисячі гривень.

Новини.LIVE розповідають, кому в Україні заборонено продавати алкоголь у 2025 році та які штрафи можна отримати.

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Де і кому заборонено продаж алкоголю в Україні

В Україні заборонено продавати пиво (за винятком безалкогольного), алкогольні та слабоалкогольні напої, столові вина та тютюнові вироби:

  • неповнолітнім громадянам (до 18 років);
  • на території освітніх та медичних закладів, за винятком ресторанів, розташованих у санаторіях;
  • у магазинах дитячих товарів або спортивної продукції, а також спеціалізованих відділах універсальних торгових організацій;
  • на закритих спортивних об'єктах, крім пива в пластиковій тарі;
  • через торгівельні автомати та на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках);
  • з рук чи місцях, не призначених для торгівлі.

Заборона також поширюється на військовослужбовців Збройних сил України, Нацгвардії та інших військових формувань, а також співробітників правоохоронних органів. Реалізація алкоголю цим категоріям громадян суворо заборонено.

З початком повномасштабної війни в Україні запроваджено додаткові обмеження щодо продажу спиртних напоїв. У більшості регіонів діють тимчасові обмеження часу доби, які варіюються залежно від рівня безпеки. Наприклад, у Києві алкоголь можна придбати з 11:00 до 21:00 у магазинах та до 22:00 у закладах громадського харчування.

Найбільш жорсткі заходи реалізовано у Донецькій області. З 11 липня 2022 року продаж усіх видів алкогольних напоїв повністю заборонено як для військових, так і для цивільного населення.

Які штрафи за нелегальний продаж алкоголю в Україні

Згідно зі статтею 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил торгівлі пивом, алкогольними напоями, тютюновою продукцією, а також електронними сигаретами та рідинами можна отримати штраф.

Так, продаж алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім (особам молодше 18 років) карається штрафом від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це становить від 6 800 до 13 600 гривень. Аналогічний розмір штрафу передбачено за реалізацію алкоголю військовослужбовцям.

Інші штрафи, які можна отримати за порушення правил продажу алкоголю:

  • штраф за оптову та роздрібну торгівлю становить 200% вартості партії товару, але не менше ніж 17 000 гривень;
  • порушення умов ліцензії, наприклад, продаж через касовий апарат, не зазначений у ліцензії, коштуватиме 200% вартості реалізованої продукції, але не менше 10 000 гривень;
  • торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами без ліцензії спричиняє не лише штрафи, а й конфіскацію товару. Розмір санкції варіюється від 3 400 до 10 200 гривень.

Ухилення від сплати податків в Україні також може призвести до серйозних фінансових санкцій. Заборгованість несе за собою не лише штрафи, але й пеню, а в деяких випадках — кримінальну відповідальність. Ми розповідали, за що ФОП в Україні можуть оштрафувати на значні суми.

Також в Україні можуть накласти штраф до 2 млн грн. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає відповідальність за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

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14:45 Кому в Україні заборонено продавати алкоголь у 2025 та які штрафи

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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