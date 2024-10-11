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Компенсация за работу в выходной — сколько можно получить

11 октября 2024 14:19
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Украинцы могут получить компенсацию за работу в выходные — какой размер выплат
Деньги в руках военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Кодекс законов о труде в Украине регламентирует случаи, когда работодатель обязан оплачивать сверхурочную деятельность работников, включая работу в выходные дни. Компенсация за такую работу может быть разной и не всегда ограничивается финансовыми выплатами; другие формы компенсации могут быть определены по взаимному согласию между сторонами.

О том, как компенсируют работу в выходной, говорится в Кодексе законов о труде Украины (КЗоТ).

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Подробнее о компенсации

Чтобы исполнение должностных обязанностей в выходной день было оплачиваемым, работник должен получить специальный приказ от руководителя о привлечении к работе. Если работник вышел на работу по своему желанию, такой труд не подлежит компенсации. Согласно статье 72 Кодекса законов о труде Украины, работник вправе, с согласия сторон, получить:

  • Другой день отдыха вместо выходного, ставшего рабочим;
  • Денежная выплата в двойном размере.

В первом случае, если работнику предоставлен другой выходной, оплата за работу в выходной день производится в одинарном размере. В другом случае, когда предусмотрена денежная компенсация, она начисляется в двойном размере.

Размер компенсации определяется в соответствии со статьей 107 Кодекса законов о труде Украины:

  • Для сдельщиков — по двойным сдельным расценкам;
  • Для работников с часовыми или дневными ставками — в двойной сумме этих ставок;
  • Для сотрудников с месячным окладом одинарный или двойной размер часовой или дневной ставки сверх оклада, в зависимости от того, выполняли ли они свои обязанности в пределах месячной нормы рабочего времени или сверх нормы.

Что касается временных работников, заключивших трудовой договор на срок не более шести дней, им не предоставляется другой выходной, и оплата их труда производится в одинарном размере. В случае сверхурочной работы в ночное время (с 22:00 до 06:00) ставка повышается в соответствии с положениями генерального соглашения или коллективного договора, но не может быть менее 20% тарифного оклада за каждый отработанный час.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Национальном банке Украины считают, что дефицит работников остается острой проблемой для предприятий. В то же время именно это поддерживает рост заработных плат.

Также мы писали, что на Украине работодатели с оптимизмом готовятся к новому деловому сезону, установив новый рекорд по количеству вакансий с начала полномасштабной войны. Однако в сентябре зарплаты остались на прежнем уровне.

выплаты работа деньги компенсация рынок труда

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