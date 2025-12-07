Денежная помощь при ранении — как получить гражданским украинцам

Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ранения среди гражданского населения, к сожалению, стали одной из трагических реалий полномасштабной войны. В таких случаях важно знать, кто имеет право на компенсации при ранении, какие именно выплаты предусмотрены, и как правильно подать документы, чтобы получить денежную помощь.

Новини.LIVE рассказывают, как получить компенсацию гражданским украинцам.

Кто из числа гражданских лиц может получить компенсацию

С июля 2024 года в Украине, как пояснили в Минсоцполитики, действует механизм поддержки гражданских граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии России. Государство выплачивает денежную помощь людям, которые получили инвалидность вследствие ранения, увечья или болезни, связанной с выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий или во время обстрелов.

Речь идет о:

работниках объектов критической инфраструктуры;

представителях органов местного самоуправления;

государственных служащих;

членах семьи (если человек погиб или умер из-за описанных выше трагических обстоятельств).

Для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Какой размер компенсации при ранении

Размер выплат пострадавшим гражданам зависит от группы инвалидности, которую они получили:

200 тысяч гривен — для тех, кто получил инвалидность III группы;

500 тысяч гривен — для тех, кто получил инвалидность II группы;

800 тысяч гривен — для тех, кто получил инвалидность I группы.

В случае гибели человека вследствие ранения, увечья или болезни, связанной с выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий или во время обстрелов семье выплачивается 1 млн грн.

Как получить компенсацию, если человек не является работником критической инфраструктуры

Если лицо, получившее ранение, не является работником объекта критической инфраструктуры, представителем органов местного самоуправления или госслужащим, единственный механизм получения компенсации, как пояснил адвокат Юрий Айвазян, является обращение в суд с иском к РФ. При этом следует учитывать:

ответчиком в этой категории дел целесообразно указывать РФ в лице ее представительных органов (министерства юстиции, министерства обороны, генеральной прокуратуры РФ и т.д.);

направление копии искового заявления с приложениями к ответчику является обязательным;

судебный сбор возлагается на ответчика, то есть на РФ.

Однако, отмечает адвокат, само по себе получение такой компенсации после выигрыша дела пока под большим вопросом. Поэтому важно наличие потенциального варианта исполнения решения национального суда путем международного компенсационного механизма.

