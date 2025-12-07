Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Компенсация за ранения — может ли получить гражданское лицо

Компенсация за ранения — может ли получить гражданское лицо

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 15:22
Денежная помощь при ранении — как получить гражданским украинцам
Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ранения среди гражданского населения, к сожалению, стали одной из трагических реалий полномасштабной войны. В таких случаях важно знать, кто имеет право на компенсации при ранении, какие именно выплаты предусмотрены, и как правильно подать документы, чтобы получить денежную помощь.

Новини.LIVE рассказывают, как получить компенсацию гражданским украинцам.

Реклама
Читайте также:

Кто из числа гражданских лиц может получить компенсацию

С июля 2024 года в Украине, как пояснили в Минсоцполитики, действует механизм поддержки гражданских граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии России. Государство выплачивает денежную помощь людям, которые получили инвалидность вследствие ранения, увечья или болезни, связанной с выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий или во время обстрелов.

Речь идет о:

  • работниках объектов критической инфраструктуры;
  • представителях органов местного самоуправления;
  • государственных служащих;
  • членах семьи (если человек погиб или умер из-за описанных выше трагических обстоятельств).

Для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Какой размер компенсации при ранении

Размер выплат пострадавшим гражданам зависит от группы инвалидности, которую они получили:

  • 200 тысяч гривен — для тех, кто получил инвалидность III группы;
  • 500 тысяч гривен — для тех, кто получил инвалидность II группы;
  • 800 тысяч гривен — для тех, кто получил инвалидность I группы.

В случае гибели человека вследствие ранения, увечья или болезни, связанной с выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий или во время обстрелов семье выплачивается 1 млн грн.

Как получить компенсацию, если человек не является работником критической инфраструктуры

Если лицо, получившее ранение, не является работником объекта критической инфраструктуры, представителем органов местного самоуправления или госслужащим, единственный механизм получения компенсации, как пояснил адвокат Юрий Айвазян, является обращение в суд с иском к РФ. При этом следует учитывать:

  • ответчиком в этой категории дел целесообразно указывать РФ в лице ее представительных органов (министерства юстиции, министерства обороны, генеральной прокуратуры РФ и т.д.);
  • направление копии искового заявления с приложениями к ответчику является обязательным;
  • судебный сбор возлагается на ответчика, то есть на РФ.

Однако, отмечает адвокат, само по себе получение такой компенсации после выигрыша дела пока под большим вопросом. Поэтому важно наличие потенциального варианта исполнения решения национального суда путем международного компенсационного механизма.

Ранее мы писали, что правительство упростило правила получения компенсации по программе "єВідновлення".

Также узнавайте, как получить денежную помощь семьям погибших добровольцев.

обстрелы компенсация ранение денежная помощь гражданские
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации