Грошова допомога при пораненні — як отримати цивільним українцям

Поранення серед цивільного населення, на жаль, стали однією з трагічних реалій повномасштабної війни. У таких випадках важливо знати, хто має право на компенсації при пораненні, які саме виплати передбачені, та як правильно подати документи, щоб отримати грошову допомогу.

Хто з-поміж цивільних осіб може отримати компенсацію

З липня 2024 року в Україні, як пояснили в Мінсоцполітики, діє механізм підтримки цивільних громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Держава виплачує грошову допомогу людям, які отримали інвалідність внаслідок поранення, каліцтва або хвороби, пов'язаної з виконанням службових обов'язків у зоні бойових дій або під час обстрілів.

Йдеться про:

працівників об'єктів критичної інфраструктури;

представників органів місцевого самоврядування;

державних службовців;

членів сім'ї (якщо людина загинула чи померла через описані вище трагічні обставини).

Для отримання виплати необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду.

Який розмір компенсації при пораненні

Розмір виплат постраждалим громадянам залежить від групи інвалідності, яку вони отримали:

200 тисяч гривень — для тих, хто отримав інвалідність III групи;

500 тисяч гривень — для тих, хто отримав інвалідність II групи;

800 тисяч гривень — для тих, хто отримав інвалідність I групи.

У разі загибелі людини внаслідок поранення, каліцтва або хвороби, пов'язаної з виконанням службових обов'язків у зоні бойових дій або під час обстрілів родині виплачується 1 млн грн.

Як отримати компенсацію, якщо людина не є працівником критичної інфраструктури

Якщо особа, яка отримала поранення, не є працівником об'єкта критичної інфраструктури, представником органів місцевого самоврядування чи держслужбовцем, єдиний механізм отримання компенсації, як пояснив адвокат Юрій Айвазян, є звернення до суду з позовом до РФ. При цьому варто враховувати:

відповідачем у цій категорії справ доцільно зазначати РФ в особі її представницьких органів (міністерства юстиції, міністерства оборони, генеральної прокуратури РФ тощо);

надсилання копії позовної заяви з додатками до відповідача є обов’язковим;

судовий збір покладається на відповідача, тобто на РФ.

Проте, зазначає адвокат, само по собі отримання такої компенсації після виграшу справи наразі під великим питанням. Тож важлива наявність потенційного варіанту виконання рішення національного суду шляхом міжнародного компенсаційного механізму.

