Выплаты в ВСУ — кто может получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Во время службы в Вооруженных силах Украины военнослужащие имеют право на ежегодный и дополнительные отпуска. Однако в реалиях военного положения воспользоваться этим правом не всегда возможно. В таких случаях государство гарантирует денежную компенсацию за неиспользованные дни отдыха.

Новини.LIVE рассказывают, кто из военнослужащих может получить такую компенсацию и как она начисляется.

Вопрос предоставления и компенсации отпусков военнослужащим регулируется:

Согласно этим документам, неиспользованные дни отпуска военнослужащий имеет право использовать при увольнении со службы или получить за них компенсацию.

Как начисляют компенсацию военнослужащим

Расчет компенсации за все неиспользованные дни отпуска, как объясняется на портале АрмияInform, осуществляется с учетом:

должностного оклада;

оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет;

ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения.

При этом однодневный размер денежного обеспечения определяется путем деления месячного размера денежного обеспечения на 30 календарных дней.

Компенсация может предоставляться за неиспользованные дни не только ежегодного основного отпуска, но и дополнительных. К таким, например, относится отпуск до 14 дней участникам боевых действий.

Как оформить компенсацию

Военнослужащему, который увольняется со службы, для получения компенсации за неиспользованный отпуск нужно подать рапорт командиру воинской части с ходатайством о выплате.

В рапорте следует указать основание и дату увольнения, количество дней неиспользованного дополнительного отпуска и норму закона, предусматривающую такую компенсацию.

