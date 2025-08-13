Видео
Компенсация за неиспользованный отпуск в ВСУ — когда выплачивают

Компенсация за неиспользованный отпуск в ВСУ — когда выплачивают

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 18:05
Выплаты в ВСУ — кто может получить компенсацию за неиспользованный отпуск
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Во время службы в Вооруженных силах Украины военнослужащие имеют право на ежегодный и дополнительные отпуска. Однако в реалиях военного положения воспользоваться этим правом не всегда возможно. В таких случаях государство гарантирует денежную компенсацию за неиспользованные дни отдыха.

Новини.LIVE рассказывают, кто из военнослужащих может получить такую компенсацию и как она начисляется.

Читайте также:

Вопрос предоставления и компенсации отпусков военнослужащим регулируется:

  1. Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей";
  2. Приказом МОУ № 260 "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Согласно этим документам, неиспользованные дни отпуска военнослужащий имеет право использовать при увольнении со службы или получить за них компенсацию.

Как начисляют компенсацию военнослужащим

Расчет компенсации за все неиспользованные дни отпуска, как объясняется на портале АрмияInform, осуществляется с учетом:

  • должностного оклада;
  • оклада по воинскому званию;
  • надбавки за выслугу лет;
  • ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения.

При этом однодневный размер денежного обеспечения определяется путем деления месячного размера денежного обеспечения на 30 календарных дней.

Компенсация может предоставляться за неиспользованные дни не только ежегодного основного отпуска, но и дополнительных. К таким, например, относится отпуск до 14 дней участникам боевых действий.

Как оформить компенсацию

Военнослужащему, который увольняется со службы, для получения компенсации за неиспользованный отпуск нужно подать рапорт командиру воинской части с ходатайством о выплате.

В рапорте следует указать основание и дату увольнения, количество дней неиспользованного дополнительного отпуска и норму закона, предусматривающую такую компенсацию.

Ранее мы писали, что военные получат дополнительные дни отпуска. Теперь к общему количеству добавят еще 15 дней.

Также узнавайте, как защитникам во время отпуска начисляется денежное обеспечение.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
