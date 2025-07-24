Відпустка для військовослужбовців — як надають у 2025 році

Українські військовослужбовці зі зброєю. Фото: УНІАН

Попри повномасштабну війну з Росією за українськими військовослужбовцями у 2025 році зберігається право на відпочинок. Тобто, вони можуть отримати відпустку та відвідати сім'ю.

Редакція Новини.LIVE розповість, які відпустки цього року можуть надати захисникам.

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Щорічна відпустка у Збройних силах України

Як йдеться у Законі №2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", переважна більшість відпусток надається зі збереженням грошового та матеріального забезпечення. Так, щорічну відпустку в армії надають усім військовим крім тих, хто проходить базову службу. Тривалість відпочинку залежить від вислуги років:

від 30 днів — якщо є стаж до 10 років;

до 45 днів — за стаж у понад 20 років.

До днів відпустки не врахують час, який потрібен для дороги, святкові та неробочі дні. Відпустку можна "розбивати" на частини, але одна з них повинна становити мінімум 15 днів.

Додаткова відпустка тривалістю до 15 днів надається військовим, які служать в особливо складних або небезпечних умовах. Крім того, передбачені відпустки за сімейними обставинами — від 3 до 15 днів залежно від причини, включно зі шлюбом, смертю родичів або стихійним лихом.

Відпустка за знищену техніку на фронті

Така відпустка може тривати від одного до п'яти днів. Наприклад, якщо захисник ліквідує ворожий військовий літак чи корабель, йому можуть надати до п'яти днів відпустки.

Як надають відпустку жінкам-військовослужбовцям

Українки мають право на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, а один із батьків — на відпустку для догляду за дитиною до 3 років. Військовополонені після звільнення можуть розраховувати на 90-денну відпустку, яку не можна розділити.

Відпустка за станом здоров'я надається від 30 до 60 днів, остаточне рішення озвучує військово-лікарська комісія (ВЛК).

Виплати під час відпустки

За військовослужбовцями на час відпустки зберігається грошове забезпечення, а також їм надають матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі місячного окладу. У 2025 році мінімальне — 20,1 тисячі гривень грн, однак сума може змінюватися, оскільки усе залежить від того, яке звання у військового. Також держава компенсує проїзд до місця відпустки й назад.

На додаткову винагороду отримують тільки ті, хто вирушає за кордон на реабілітацію або для лікування після важкого поранення. Розмір виплат становить до 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, що грошове забезпечення військовослужбовців може зазнати змін. Так, Верховній Раді України пропонують осучаснити чинну систему виплат. Дізнавайтесь також, кому у ЗСУ виплачують підйому допомогу.