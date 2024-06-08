Травма на производстве — сколько платят после несчастного случая на работе в Украине

Работник шахты. Фото: УНИАН

Законодательство Украины предусматривает выплаты страхового возмещения пострадавшим работникам в случае несчастного случая, что привело к временной потере трудоспособности или смерти. Среди возможных последствий травматических событий, которые могут стать основанием для выплат, определены ожоги, обморожения, телесные повреждения, отравления, поражение током, тепловой удар и другие.

Об этом говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Читайте также:

Какие компенсации за несчастный случай на работе можно получить в Украине

Многие профессии связаны с тяжелыми и вредными условиями труда, что увеличивает риск получения травм или инфекций. В случае несчастного случая на производстве, приведшего к проблемам со здоровьем, государство предусматривает страховые выплаты пострадавшим работникам. Суммы этих выплат отличаются и зависят от разных обстоятельств, таких как серьезность травмы, последствия для здоровья и другие факторы.

В Украине можно получить различные виды финансовых выплат в результате травмирования или профессионального заболевания, а именно:

Пособие по временной нетрудоспособности — 100% средней заработной платы (первые 17 дней оплачивает страхователь, с 18 дня — государство);

Единовременная выплата в случае устойчивой потери профессиональной трудоспособности — 7 минимальных заработных плат, назначается на основании заключения МСЭК (56 000 грн);

Ежемесячные страховые выплаты — от 1 до 4 размеров МЗП (зависит от степени потери профессиональной трудоспособности);

Выплаты при временном переводе на более легкую работу с меньшим доходом — сохранение среднемесячной зарплаты на срок, определенный МСЭК (первые 14 дней доплачивает страхователь, с 15 дня — государство);

Ежемесячные выплаты потерпевшему, проходящему профессиональное обучение или переквалификацию — среднемесячная зарплата в течение определенного срока;

Ежемесячные выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования матери во время беременности — размер государственной помощи детям с инвалидностью (до наступления 18 лет);

Компенсация стоимости проезда к месту лечения и/или реабилитации и обратно потерпевшему и сопровождающему лицу.

Какая компенсация при смерти на производстве

Если в результате несчастного случая рабочий скончался, его семья получает финансовую помощь. К примеру, семья получает одноразовую финансовую помощь в размере 40 минимальных зарплат (320 000 грн на 2024 год). Каждый человек, который был на содержании умершего, также получает одноразовую поддержку в размере 8 минимальных заработных плат. Расходы на погребение и связанные с ними услуги покрываются отдельно.

Как получить выплаты за несчастный случай на производстве

С начала 2023 года ответственность за назначение, перерасчет, продление и выплату страховых выплат за несчастный случай на производстве перешла на Пенсионный фонд Украины (ПФУ), ранее эти функции выполнял Фонд социального страхования.

Для подачи заявления и необходимых документов можно лично обратиться или воспользоваться услугами уполномоченного представителя в территориальный орган ПФУ по месту жительства. Также можно подать обращение в электронной форме через веб-сайт Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

Срок рассмотрения представленных документов составляет 10 календарных дней. В этот период решается вопрос о выплате финансового обеспечения. Деньги можно получить путем перечисления на банковские счета уполномоченных или через отделения Укрпочты.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские работодатели вынуждены повышать зарплаты из-за критического соотношения количества вакансий и резюме, а также масштабный дефицит кадров за последние годы. Это приводит к тому, что реальные зарплаты (с учетом инфляции) могут вернуться на уровень полномасштабной войны уже в следующем году.

Мы также писали, что в Украине ожидается массовое увольнение работников в 2024 году. Граждан не устраивает низкая оплата труда.