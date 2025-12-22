Могут ли вычесть долги за коммуналку из пенсии — правила в 2025 году

Банковская карта и платежки за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

При наличии задолженности за коммунальные услуги в отношении должника могут начать исполнительное производство. В рамках такой процедуры средства на погашение долга прежде всего взимают с банковских счетов. Если же денег на счетах нет или их недостаточно, взыскание может осуществляться из регулярных доходов — заработной платы, пенсии или стипендии.

Об этом рассказала адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус в комментарии для "Телеграфа".

Почему и как могут заблокировать счет

Ольга Брус отметила, что после открытия исполнительного производства государственный или частный исполнитель проводит проверку имущественного положения должника. В частности, выясняется, какое имущество находится в его собственности, а также есть ли средства на банковских счетах.

В случае, если на счетах должника обнаружены средства, исполнитель имеет право вынести постановление о наложении ареста на денежные средства в банковских учреждениях.

Когда могут долг удержать с пенсии

Если у должника отсутствуют средства на счетах или имущество, на которое можно обратить взыскание, исполнительная служба может применить другой механизм — удержание средств из заработной платы, пенсии или стипендии в соответствии со статьей 68 Закона Украины "Об исполнительном производстве", пояснила Ольга Брус.

В то же время адвокат отметила, что при отсутствии любого другого имущества и при условии, что сумма долга превышает 160 тысяч гривен, исполнительная служба имеет право обратить взыскание и на жилье должника. Именно поэтому, подчеркнула она, оптимальным решением является своевременная оплата коммунальных услуг, что позволяет избежать ареста счетов, удержаний из доходов и других негативных последствий, связанных с работой исполнительной службы.

Сколько денег могут взыскать с пенсии

Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, что украинское законодательство устанавливает четкие границы в этом вопросе. Из заработной платы, стипендии или пенсии общий размер отчислений не может превышать 20%, 50% или 70% — в зависимости от вида взыскания:

20% — при обычном взыскании (например, долг по кредиту, коммуналке, решение суда о возврате средств);

50% — если взыскиваются алименты, возмещение вреда, причиненного увечьем, смертью кормильца и пр.;

70% — только в случаях одновременного взыскания нескольких видов обязательств (например, алименты + другой долг).

То есть даже если долг большой, удержать сразу всю зарплату или пенсию государственный или частный исполнитель не имеет права.

