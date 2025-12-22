Могут ли вычесть долги за коммуналку из пенсии — правила в 2025 году

Коммунальные долги — когда и сколько могут удержать с пенсии
При наличии задолженности за коммунальные услуги в отношении должника могут начать исполнительное производство. В рамках такой процедуры средства на погашение долга прежде всего взимают с банковских счетов. Если же денег на счетах нет или их недостаточно, взыскание может осуществляться из регулярных доходов — заработной платы, пенсии или стипендии.
Об этом рассказала адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус в комментарии для "Телеграфа".
Почему и как могут заблокировать счет
Ольга Брус отметила, что после открытия исполнительного производства государственный или частный исполнитель проводит проверку имущественного положения должника. В частности, выясняется, какое имущество находится в его собственности, а также есть ли средства на банковских счетах.
В случае, если на счетах должника обнаружены средства, исполнитель имеет право вынести постановление о наложении ареста на денежные средства в банковских учреждениях.
Когда могут долг удержать с пенсии
Если у должника отсутствуют средства на счетах или имущество, на которое можно обратить взыскание, исполнительная служба может применить другой механизм — удержание средств из заработной платы, пенсии или стипендии в соответствии со статьей 68 Закона Украины "Об исполнительном производстве", пояснила Ольга Брус.
В то же время адвокат отметила, что при отсутствии любого другого имущества и при условии, что сумма долга превышает 160 тысяч гривен, исполнительная служба имеет право обратить взыскание и на жилье должника. Именно поэтому, подчеркнула она, оптимальным решением является своевременная оплата коммунальных услуг, что позволяет избежать ареста счетов, удержаний из доходов и других негативных последствий, связанных с работой исполнительной службы.
Сколько денег могут взыскать с пенсии
Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, что украинское законодательство устанавливает четкие границы в этом вопросе. Из заработной платы, стипендии или пенсии общий размер отчислений не может превышать 20%, 50% или 70% — в зависимости от вида взыскания:
- 20% — при обычном взыскании (например, долг по кредиту, коммуналке, решение суда о возврате средств);
- 50% — если взыскиваются алименты, возмещение вреда, причиненного увечьем, смертью кормильца и пр.;
- 70% — только в случаях одновременного взыскания нескольких видов обязательств (например, алименты + другой долг).
То есть даже если долг большой, удержать сразу всю зарплату или пенсию государственный или частный исполнитель не имеет права.
