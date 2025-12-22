Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Коммунальные долги — когда и сколько могут удержать с пенсии

Коммунальные долги — когда и сколько могут удержать с пенсии

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 06:10
Могут ли вычесть долги за коммуналку из пенсии — правила в 2025 году
Банковская карта и платежки за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

При наличии задолженности за коммунальные услуги в отношении должника могут начать исполнительное производство. В рамках такой процедуры средства на погашение долга прежде всего взимают с банковских счетов. Если же денег на счетах нет или их недостаточно, взыскание может осуществляться из регулярных доходов — заработной платы, пенсии или стипендии.

Об этом рассказала адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус в комментарии для "Телеграфа".

Реклама
Читайте также:

Почему и как могут заблокировать счет

Ольга Брус отметила, что после открытия исполнительного производства государственный или частный исполнитель проводит проверку имущественного положения должника. В частности, выясняется, какое имущество находится в его собственности, а также есть ли средства на банковских счетах.

В случае, если на счетах должника обнаружены средства, исполнитель имеет право вынести постановление о наложении ареста на денежные средства в банковских учреждениях.

Когда могут долг удержать с пенсии

Если у должника отсутствуют средства на счетах или имущество, на которое можно обратить взыскание, исполнительная служба может применить другой механизм — удержание средств из заработной платы, пенсии или стипендии в соответствии со статьей 68 Закона Украины "Об исполнительном производстве", пояснила Ольга Брус.

В то же время адвокат отметила, что при отсутствии любого другого имущества и при условии, что сумма долга превышает 160 тысяч гривен, исполнительная служба имеет право обратить взыскание и на жилье должника. Именно поэтому, подчеркнула она, оптимальным решением является своевременная оплата коммунальных услуг, что позволяет избежать ареста счетов, удержаний из доходов и других негативных последствий, связанных с работой исполнительной службы.

Сколько денег могут взыскать с пенсии

Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, что украинское законодательство устанавливает четкие границы в этом вопросе. Из заработной платы, стипендии или пенсии общий размер отчислений не может превышать 20%, 50% или 70%  в зависимости от вида взыскания:

  • 20% — при обычном взыскании (например, долг по кредиту, коммуналке, решение суда о возврате средств);
  • 50% — если взыскиваются алименты, возмещение вреда, причиненного увечьем, смертью кормильца и пр.;
  • 70% — только в случаях одновременного взыскания нескольких видов обязательств (например, алименты + другой долг).

То есть даже если долг большой, удержать сразу всю зарплату или пенсию государственный или частный исполнитель не имеет права.

Ранее мы рассказывали, в каких случаях за долги могут забрать единственное жилье.

Также узнавайте, как реструктуризировать долг за коммунальные услуги.

коммунальные услуги пенсии пенсионеры долги взыскание долгов
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации