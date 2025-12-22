Чи можуть вирахувати борги за комуналку з пенсії — правила у 2025 році

Банківська картка й платіжки за комуналку. Фото: Новини.LIVE

За наявності заборгованості за комунальні послуги щодо боржника можуть розпочати виконавче провадження. У межах такої процедури кошти на погашення боргу насамперед стягують із банківських рахунків. Якщо ж грошей на рахунках немає або їх недостатньо, стягнення може здійснюватися з регулярних доходів — заробітної плати, пенсії чи стипендії.

Про це розповіла адвокатка АО "EvrikaLaw" Ольга Брус у коментарі для "Телеграфа".

Чому та як можуть заблокувати рахунок

Ольга Брус зазначила, що після відкриття виконавчого провадження державний або приватний виконавець проводить перевірку майнового стану боржника. Зокрема, з’ясовується, яке майно перебуває у його власності, а також чи є кошти на банківських рахунках.

У разі, якщо на рахунках боржника виявлено кошти, виконавець має право винести постанову про накладення арешту на грошові кошти в банківських установах.

Коли можуть борг утримати з пенсії

Якщо у боржника відсутні кошти на рахунках або майно, на яке можна звернути стягнення, виконавча служба може застосувати інший механізм — утримання коштів із заробітної плати, пенсії чи стипендії відповідно до статті 68 Закону України "Про виконавче провадження", пояснила Ольга Брус.

Водночас адвокатка зауважила, що за відсутності будь-якого іншого майна та за умови, що сума боргу перевищує 160 тисяч гривень, виконавча служба має право звернути стягнення і на житло боржника. Саме тому, наголосила вона, оптимальним рішенням є своєчасна оплата комунальних послуг, що дозволяє уникнути арешту рахунків, утримань із доходів та інших негативних наслідків, пов’язаних із роботою виконавчої служби.

Скільки грошей можуть стягнути з пенсії

Адвокатка Дар'я Тарасенко пояснила, що українське законодавство встановлює чіткі межі в цьому питанні. Із заробітної плати, стипендії чи пенсії загальний розмір відрахувань не може перевищувати 20%, 50% або 70% — залежно від виду стягнення:

20% — при звичайному стягненні (наприклад, борг за кредитом, комуналкою, рішення суду про повернення коштів);

50% — якщо стягуються аліменти, відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, смертю годувальника тощо;

70% — лише у випадках одночасного стягнення кількох видів зобов’язань (наприклад, аліменти + інший борг).

Тобто навіть якщо борг великий, утримати одразу всю зарплату чи пенсію державний або приватний виконавець не має права.

