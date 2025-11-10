Суд обязал Коломойского и Боголюбова уплатить миллиарды долларов ПриватБанку — детали

Игорь Коломойский. Фото: УНИАН

Высокий суд Лондона в понедельник, 10 ноября, вынес решение, по которому бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязаны выплатить ПриватБанку более 3 млрд долл. Суд квалифицировал их действия как "чрезвычайно сложную схему перекредитования", действовавшую исключительно в их интересах.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка

"ПриватБанк, крупнейший банк Украины, одержал безоговорочную победу в многомиллиардном длительном судебном процессе против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Это судебное решение является полной победой для Банка, который был национализирован украинским правительством в декабре 2016 года. На момент национализации Банк был недокапитализирован на сумму около 5,5 млрд долл. США и впоследствии был рекапитализирован государством", — говорится в сообщении.

Сколько ПриватБанку должны заплатить экс-владельцы

Отмечается, что согласно решению, вынесенному сегодня Высоким судом Англии, бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обязаны выплатить ПриватБанку более 3 млрд долл. США в виде возмещения убытков и судебных расходов после того, как в июле этого года суд признал их виновными в совершении масштабного мошенничества против ПриватБанка.

Основная сумма убытков, которые должны быть уплачены ПриватБанку, определена судом в размере 1 761 957 792 долл. Суд также обязал Коломойского и Боголюбова уплатить проценты в размере 1 190 083 824 долл. и осуществить авансовый платеж для покрытия расходов ПриватБанка в размере 76 400 000 фунтов стерлингов (99 575 371 долл. США).

В какие сроки должен быть оплачен долг

В ПриватБанке добавили, что Коломойский и Боголюбов обращались в суд с просьбой предоставить разрешение на апелляцию вынесенного решения и остановить его выполнение до рассмотрения такой апелляции. Однако оба ходатайства были отклонены судом.

Таким образом, все вышеупомянутые суммы должны быть оплачены до 24 ноября 2025 года, а в случае неуплаты до этой даты, в дальнейшем на них будут начисляться проценты.

Если эти суммы не будут уплачены добровольно, ПриватБанк безотлагательно начнет процесс взыскания и будет добиваться принудительного исполнения решения суда за счет активов бывших владельцев, чтобы получить компенсацию для Банка и, соответственно, для его акционера - правительства Украины.

Активы бывших владельцев находятся под судебным приказом о всемирном аресте активов с декабря 2017 года.

