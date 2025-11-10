Суд зобов’язав Коломойського і Боголюбова сплатити мільярди доларів ПриватБанку — деталі

Ігор Коломойський. Фото: УНІАН

Високий суд Лондона у понеділок, 10 листопада, виніс рішення, за яким колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов'язані виплатити ПриватБанку понад 3 млрд дол. Суд кваліфікував їхні дії як "надзвичайно складну схему перекредитування", що діяла виключно в їхніх інтересах.

"ПриватБанк, найбільший банк України, здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному довготривалому судовому процесі проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Це судове рішення є повною перемогою для Банку, який був націоналізований українським урядом у грудні 2016 року. На момент націоналізації Банк був недокапіталізований на суму близько 5,5 млрд дол. США і згодом був рекапіталізований державою", — йдеться в повідомленні.

Скільки ПриватБанку мають сплатити ексвласники

Зазначається, що згідно з рішенням, винесеним сьогодні Високим судом Англії, колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов'язані виплатити ПриватБанку понад 3 млрд дол. США у вигляді відшкодування збитків та судових витрат після того, як у липні цього року суд визнав їх винними у скоєнні масштабного шахрайства проти ПриватБанку.

Основна сума збитків, що мають бути сплачені ПриватБанку, визначена судом у розмірі 1 761 957 792 дол. Суд також зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити проценти в розмірі 1 190 083 824 дол. та здійснити авансовий платіж для покриття витрат ПриватБанку в розмірі 76 400 000 фунтів стерлінгів (99 575 371 дол. США).

У які терміни має бути сплачений борг

У ПриватБанку додали, що Коломойський та Боголюбов звертались до суду з проханням надати дозвіл на апеляцію винесеного рішення та зупинити його виконання до розгляду такої апеляції. Однак обидва клопотання були відхилені судом.

Таким чином, усі вищезазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року, а у разі несплати до цієї дати, надалі на них нараховуватимуться проценти.

Якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, ПриватБанк невідкладно розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників, щоб отримати компенсацію для Банку та, відповідно, для його акціонера — уряду України.

Активи колишніх власників перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт активів з грудня 2017 року.

