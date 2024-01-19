Курс доллара в Украине - когда валюта подскочит выше 40 грн

Когда доллар пересечет отметку 40 грн — прогноз курса от бизнеса
Украинский бизнес ожидает девальвацию национальной валюты в 2024 году. Некоторые руководители предприятий фактически единодушны по отношению к уровню курсу доллара.
Об этом идет речь в отчете Национального банка Украины (НБУ).
На какой курс рассчитывает бизнес
Согласно отчету "Деловые ожидания предприятий Украины" от Нацбанка за четвертый квартал 2023-го, во втором квартале прошлого года бизнес считал, что курс будет составлять 40,43 грн/долл., в первом квартале — 42,18 грн/долл.
Последний опрос свидетельствует, что большинство респондентов считают, что за этот год средний обменный курс нацвалюты превысит 40,00 гривен.
Ожидается, что до конца года доллар остановится на уровне 40,06 грн/долл.
Руководителей предприятий опросили из 21 региона страны (без учета временно оккупированных территорий). Итоги опросов — отражение мнения бизнеса, а не оценки Нацбанка.
Прогнозы курса доллара на 2024 год
Правительство рассчитывает, что в среднем доллар будет стоить 40,7 грн/долл., а вот к концу года курс ожидают на уровне 42,1 грн/долл.
В частности, по мнению финансовых аналитиков, курс американской валюты в течение следующих 12 месяцев составит около 40 грн.
Руководство НБУ считает, что курс доллара в этом году будет колебаться в зависимости от рыночных условий, а также фактора сезонности.
Какой сейчас курс доллара
Как отмечается на сайте НБУ, на 19 января утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:
- доллар — 37,70 грн (-0,19);
- евро — 41,01 грн (-0,20).
В обменниках доллар и евро тоже значительно утратили в стоимости. Доллар стоит в покупке 38,12 грн (-0,21), в продаже – 38,27 грн (-0,18). Евро покупают по 41,57 грн (-0,19), продают по 41,81 грн (-0,19).
Напомним, украинские банки на фоне роста спроса наращивают объемы ввоза наличной валюты. Кроме того, Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует завоз золота на 7-8 млн долларов.
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