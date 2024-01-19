Курс доллара в Украине - когда валюта подскочит выше 40 грн

Американская валюта. Фото: Unplush

Украинский бизнес ожидает девальвацию национальной валюты в 2024 году. Некоторые руководители предприятий фактически единодушны по отношению к уровню курсу доллара.

Об этом идет речь в отчете Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также:

На какой курс рассчитывает бизнес

Согласно отчету "Деловые ожидания предприятий Украины" от Нацбанка за четвертый квартал 2023-го, во втором квартале прошлого года бизнес считал, что курс будет составлять 40,43 грн/долл., в первом квартале — 42,18 грн/долл.

Последний опрос свидетельствует, что большинство респондентов считают, что за этот год средний обменный курс нацвалюты превысит 40,00 гривен.

Ожидается, что до конца года доллар остановится на уровне 40,06 грн/долл.

Руководителей предприятий опросили из 21 региона страны (без учета временно оккупированных территорий). Итоги опросов — отражение мнения бизнеса, а не оценки Нацбанка.

Прогнозы курса доллара на 2024 год

Правительство рассчитывает, что в среднем доллар будет стоить 40,7 грн/долл., а вот к концу года курс ожидают на уровне 42,1 грн/долл.

В частности, по мнению финансовых аналитиков, курс американской валюты в течение следующих 12 месяцев составит около 40 грн.

Руководство НБУ считает, что курс доллара в этом году будет колебаться в зависимости от рыночных условий, а также фактора сезонности.

Какой сейчас курс доллара

Как отмечается на сайте НБУ, на 19 января утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 37,70 грн (-0,19);

евро — 41,01 грн (-0,20).

В обменниках доллар и евро тоже значительно утратили в стоимости. Доллар стоит в покупке 38,12 грн (-0,21), в продаже – 38,27 грн (-0,18). Евро покупают по 41,57 грн (-0,19), продают по 41,81 грн (-0,19).

Источник: Минфин

Напомним, украинские банки на фоне роста спроса наращивают объемы ввоза наличной валюты. Кроме того, Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует завоз золота на 7-8 млн долларов.