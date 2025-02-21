Работа коллекторов в 2025 году — кому не смогут звонить

Мужчина разговаривает по мобильному телефону. Фото: УНИАН

Люди, которые берут кредиты и займы, но не спешат возвращать долги, могут иметь дело с коллекторами. Коллекторы — это специалисты, которые работают в коллекторских агентствах и требуют от граждан погасить просроченные задолженности. Однако в Украине для них хотят ввести определенные ограничения.

Об этом стало известно из проекта Закона о внесении изменений в пункт 6-2 раздела IV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О потребительском кредитовании".

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Власти планируют запретить коллекторам общаться с ветеранами войны и членами их семей. Авторы документа отмечают, что благодаря этому ветераны войны смогут избежать нежелательного общения с кредитодателями и коллекторами. Таким образом украинцы, которые побывали на войне, сохранят свое психоэмоциональное состояние.

Отмечается, что сейчас закон "О потребительском кредитовании" тоже защищает граждан, которые служат в армии, ведь коллекторам и кредитодателям нельзя по собственному желанию общаться с украинцами, которые присоединились к ВСУ. Однако это пока не касается ветеранов войны.

"Это станет дополнительной социальной гарантией, которая поддержит ветеранов войны при возвращении к мирной жизни, позволяя им сосредоточиться на адаптации и восстановлении", — говорится в пояснительной записке.

Законопроект, инициатором которого является премьер-министр Денис Шмыгаль, был подан в ВРУ 20 февраля. По состоянию на сейчас документ находится на рассмотрении в комитете.

Как другим украинцам защититься от коллекторов

Несмотря на полномасштабную войну с Россией не все украинцы пошли в армию, поэтому у них нет защиты от коллекторов. И последние могут звонить к гражданам и требовать возврата долгов. Проблема в том, что нередко такие звонки сопровождаются угрозами и шантажом.

Поэтому если вы столкнулись с таким поведением со стороны коллекторов, нужно сразу позвонить в организацию, которая выдала вам кредит, и сообщить о незаконных действиях. Если это не подействует — записывайте телефонные разговоры, делайте скриншоты полученных сообщений и передайте эти данные в Нацбанк. Также стоит обратиться в полицию, если вы подверглись физическому или психологическому насилию.

Отметим, что не возвращать кредиты, полученные в банковских или других учреждениях — нельзя, иначе возникнут большие проблемы. Например, кредитор может подать на своего клиента в суд, после чего счета гражданина будут арестованы.

Также напомним, что в случае гибели военнослужащего его родственники могут претендовать на выплату единовременного пособия. Но не все знают, могут ли кредиторы претендовать на эти деньги, если у погибшего были долги.