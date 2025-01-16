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Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16 января 2025 17:05
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Лимиты на банковские переводы в Украине, кого они касаются — разбор от НБУ
Карточка в банкомате. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине ввели ограничения на исходящие платежи, но они будут касаться лишь небольшой части клиентов банков. Эти меры направлены на противодействие теневой экономике.

В НБУ объяснили, как именно будут работать лимиты на банковские переводы в Украине и кого они коснутся.

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Кого касаются лимиты на банковские переводы

Банки не будут вводить ограничения на операции для клиентов с подтвержденными источниками доходов, включая тех, кто получает на карту зарплату, и других клиентов с документально подтвержденными доходами, а также для волонтеров. В случае отсутствия документального подтверждения дохода банки обязаны установить лимиты на операции (в том числе по реквизитам IBAN).

Для клиентов с высоким уровнем риска лимит будет составлять до 50 тысяч гривен в месяц. Для клиентов со средним и низким уровнем риска лимиты будут следующими: с 1 февраля 2025 года — до 150 тысяч гривен в месяц, а с 1 июня 2025 года — до 100 тысяч гривен в месяц.

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что, согласно расчетам, которые подтверждены банками, установленные ограничения коснутся менее 1% граждан. Она пояснила, что банк не будет вводить ограничения на операции, если клиент имеет подтвержденные доходы.

Рожкова уточнила, что, например, если зарплатная карта клиента находится в данном банке и банк видит, что все поступления являются выплатами от работодателя в виде заработной платы, а накопления также сформированы из этих доходов, то даже при сумме, превышающей 100 тысяч или 400 тысяч гривен за определенный период, банк не будет задавать вопросов и не будет вводить ограничения.

Зачем установили лимиты на банковские переводы

По словам Рожковой, цель введения этих ограничений — продолжение борьбы с теневым рынком. Она подчеркнула, что банки не являются главным инструментом в этом процессе и не выполняют основной роли, однако они могут сыграть важную роль в поддержке этой борьбы. Поскольку эти учреждения вовлечены во все экономические сферы,

Рожкова также напомнила, что даже до введения этих ограничений в законе о финансовом мониторинге существовало правило, согласно которому, если сумма превышает 400 тысяч гривен, клиент должен был подтвердить источник этих средств, будь то деньги, принесенные в банк для пополнения счета, или поступления другого характера.

"Все, что выше чем 400 тысяч гривен, ты должен подтвердить, откуда ты его взял. Принес ли ты эти деньги в банк положить себе на счет или пополняешь каким-то другим образом, ты должен банку сказать, где ты это взял", — добавила заместитель главы НБУ.

Напомним, среди главных нововведений 2025 года в Украине — лимиты на карточные переводы. Они были установлены "Меморандумом об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг" который подписали украинские банки.

Также в ПриватБанке объяснили, кому сокращают кредитные лимиты. Решение о предоставлении кредитного лимита принимается по анализу многих факторов.

НБУ деньги банки банковские карты финансы

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