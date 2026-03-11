Доллар на черном рынке сменил тактику — куда направляется курс валюты

Курс доллара на черном рынке. Фото: Новини.LIVE, Pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на 3 копейки до 43,8627 грн. Котировки в банках почти не изменились — в среду, 11 марта, купить валюту можно по 44,20 грн, а продать по 43,70 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, по какому курсу предлагают и покупают доллары частники.

Реклама

Читайте также:

Курс доллара на черном рынке

В среду, 11 марта, по данным мониторингового сервиса "Курс Украины", на черном рынке сохраняется восходящая динамика, которая абсолютно противоположна той, что наблюдалась сутками ранее.

Накануне американская валюта у частников дешевела в течение дня, а сегодня курс растет с самого утра.

В 8:00 доллары продавали по 44,088 грн, а покупали по 43,921 грн. Маржа при этом была ниже чем в течение последней недели — чуть более 16 копеек на валютной единице.

В полдень курс вырос до 44,104 грн/долл. в продаже и 43,962 грн/долл. в покупке. Ближе к 15:00 котировки подскочили еще выше. В продаже цена достигла 44,198 грн/долл., а в покупке — до 44,053 грн/долл.

Курс доллара на черном рынке 11 марта. Фото: скриншот

Что надо знать о черном рынке валют

Финансовые операции в банках и официальных обменниках предусматривают четкие правила и гарантии для клиентов — они проводятся легально и с соблюдением всех требований безопасности. Зато, как пояснил финансист Богдан Яремчик в комментарии Новини.LIVE, на черном рынке валют покупателей часто привлекают более выгодным курсом, однако такая экономия может обернуться серьезными потерями.

"Любые операции на нелегальном рынке несут риск как финансовых потерь, так и юридических последствий. Часто на крючок мошенников попадают жадные люди, которые не хотят переплачивать, особенно если речь идет о крупных суммах", — подчеркнул он.

Чтобы уменьшить риск стать жертвой мошенничества при покупке валюты, стоит придерживаться нескольких простых правил:

не соглашаться на обмен "из рук в руки" без посторонних свидетелей или в сомнительных местах;

настороженно относиться к предложениям с курсом, который значительно отличается от среднего рыночного;

не передавать средства заранее и не соглашаться на обмен с отсрочкой;

сразу проверять полученные купюры на подлинность.

Впрочем, отметил эксперт, самым безопасным вариантом остается обмен валюты в официальных пунктах или банках. В таких учреждениях клиенты получают гарантию законности операций и могут быть уверенными в защите от возможных мошеннических схем.

Ранее мы рассказывали, что будет с курсом доллара в Украине. Война США и Израиля с Ираном, блокировка Ормузского пролива и рост цены на нефть — все это уже привело к ощутимым изменениям.

Также узнавайте, как топливо и курс доллара могут изменить цены на продукты. Будет ли Нацбанк и в дальнейшем осуществлять постепенную девальвацию гривны, чтобы таргетировать инфляцию.