Один день без электричества — сколько наличных надо иметь дома

Когда банкоматы "молчат" — сколько наличных надо на день блэкаута
Россия ежедневно уничтожает энергосистему Украины. Поэтому отключения света становятся все более длительными, а вместе с ними — перебои в работе банкоматов, терминалов и мобильной связи. Рассчитаться карточкой в такие дни может быть невозможно, поэтому надо иметь наличный запас, чтобы покрыть базовые расходы.
Как рассчитать "финансовую подушку" на сутки
Размер суточного "наличного резерва" зависит от многих факторов. Это и общий уровень жизни, к которому вы привыкли, и количество детей в семье, их возраст, а также тип населенного пункта, в котором вы проживаете.
Например, ежедневные расходы в селе ниже, чем в городе, тем более если речь идет о столице или другом крупном городе, где больше денег тратится на проезд и услуги.
Для расчета суммы наличных на случай отключений нужно определить, сколько в среднем каждый член семьи тратит ежедневно на продукты, проезд, другие базовые потребности. При этом не стоит забывать о домашних любимцах — они тоже нуждаются в еде, воде, лекарствах и тому подобное.
К цифре, которую вы получили, сложив потребности всех членов семьи, добавьте примерно 25-30% на непредвиденные расходы. В результате вы получите сумму, которая понадобится, чтобы пережить один день блэкаута без крайностей и излишней паники.
Как снять наличные, если нет света
В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что во время блэкаута деньги можно снять:
- в кассах работающих отделений банков;
- в банкоматах и терминалах дежурных отделений, которые обеспечены альтернативными источниками питания;
- через сервис "Наличные на кассе" при расчете за покупки в магазинах.
Чтобы повысить шансы на снятие денег во время отключений света, специалисты рекомендуют держать сбережения на карточках нескольких банков. Оптимально иметь несколько платежных карт разных типов (дебетовые и кредитные), выпущенных разными банками и платежными системами.
