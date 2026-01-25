Один день без электричества — сколько наличных надо иметь дома

Блэкаут в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Россия ежедневно уничтожает энергосистему Украины. Поэтому отключения света становятся все более длительными, а вместе с ними — перебои в работе банкоматов, терминалов и мобильной связи. Рассчитаться карточкой в такие дни может быть невозможно, поэтому надо иметь наличный запас, чтобы покрыть базовые расходы.

Новини.LIVE рассказывают, какую сумму наличными надо иметь на один день при блэкаутах.

Как рассчитать "финансовую подушку" на сутки

Размер суточного "наличного резерва" зависит от многих факторов. Это и общий уровень жизни, к которому вы привыкли, и количество детей в семье, их возраст, а также тип населенного пункта, в котором вы проживаете.

Например, ежедневные расходы в селе ниже, чем в городе, тем более если речь идет о столице или другом крупном городе, где больше денег тратится на проезд и услуги.

Для расчета суммы наличных на случай отключений нужно определить, сколько в среднем каждый член семьи тратит ежедневно на продукты, проезд, другие базовые потребности. При этом не стоит забывать о домашних любимцах — они тоже нуждаются в еде, воде, лекарствах и тому подобное.

К цифре, которую вы получили, сложив потребности всех членов семьи, добавьте примерно 25-30% на непредвиденные расходы. В результате вы получите сумму, которая понадобится, чтобы пережить один день блэкаута без крайностей и излишней паники.

Как снять наличные, если нет света

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что во время блэкаута деньги можно снять:

в кассах работающих отделений банков;

в банкоматах и терминалах дежурных отделений, которые обеспечены альтернативными источниками питания;

через сервис "Наличные на кассе" при расчете за покупки в магазинах.

Чтобы повысить шансы на снятие денег во время отключений света, специалисты рекомендуют держать сбережения на карточках нескольких банков. Оптимально иметь несколько платежных карт разных типов (дебетовые и кредитные), выпущенных разными банками и платежными системами.

