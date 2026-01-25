Видео
Когда банкоматы "молчат" — сколько наличных надо на день блэкаута

Когда банкоматы "молчат" — сколько наличных надо на день блэкаута

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 15:22
Один день без электричества — сколько наличных надо иметь дома
Блэкаут в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Россия ежедневно уничтожает энергосистему Украины. Поэтому отключения света становятся все более длительными, а вместе с ними — перебои в работе банкоматов, терминалов и мобильной связи. Рассчитаться карточкой в такие дни может быть невозможно, поэтому надо иметь наличный запас, чтобы покрыть базовые расходы.

Новини.LIVE рассказывают, какую сумму наличными надо иметь на один день при блэкаутах.

Читайте также:

Как рассчитать "финансовую подушку" на сутки

Размер суточного "наличного резерва" зависит от многих факторов. Это и общий уровень жизни, к которому вы привыкли, и количество детей в семье, их возраст, а также тип населенного пункта, в котором вы проживаете.

Например, ежедневные расходы в селе ниже, чем в городе, тем более если речь идет о столице или другом крупном городе, где больше денег тратится на проезд и услуги.

Для расчета суммы наличных на случай отключений нужно определить, сколько в среднем каждый член семьи тратит ежедневно на продукты, проезд, другие базовые потребности. При этом не стоит забывать о домашних любимцах — они тоже нуждаются в еде, воде, лекарствах и тому подобное.

К цифре, которую вы получили, сложив потребности всех членов семьи, добавьте примерно 25-30% на непредвиденные расходы. В результате вы получите сумму, которая понадобится, чтобы пережить один день блэкаута без крайностей и излишней паники.

Как снять наличные, если нет света

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что во время блэкаута деньги можно снять:

  • в кассах работающих отделений банков;
  • в банкоматах и терминалах дежурных отделений, которые обеспечены альтернативными источниками питания;
  • через сервис "Наличные на кассе" при расчете за покупки в магазинах.

Чтобы повысить шансы на снятие денег во время отключений света, специалисты рекомендуют держать сбережения на карточках нескольких банков. Оптимально иметь несколько платежных карт разных типов (дебетовые и кредитные), выпущенных разными банками и платежными системами.

Ранее мы рассказывали, какие лимиты установил Ощадбанк на снятие наличных.

Также узнавайте, как действовать в случае отключения света при пополнении карты.

деньги банкоматы наличка отключения света блэкаут
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
