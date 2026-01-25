Один день без електрики — скільки готівки треба мати вдома

Блекаут у Києві. Фото: Новини.LIVE

Росія щодня нищить енергосистему України. Тож відключення світла стають все тривалішими, а разом із ними — перебої в роботі банкоматів, терміналів і мобільного зв’язку. Розрахуватися карткою в такі дні може бути неможливо, тому треба мати готівковий запас, щоб покрити базові витрати.

Новини.LIVE розповідають, яку суму готівкою треба мати на один день при блекаутах.

Як розрахувати "фінансову подушку" на добу

Розмір добового "готівкового резерву" залежить від багатьох факторів. Це і загальний рівень життя, до якого ви звикли, і кількість дітей в сім'ї, їх вік, а також тип населеного пункту, в якому ви проживаєте.

Наприклад, щоденні витрати в селі нижчі, ніж у місті, тим більше якщо йдеться про столицю чи інше велике місто, де більше грошей витрачається на проїзд та послуги.

Для розрахунку суми готівки на випадок відключень потрібно визначити, скільки в середньому кожен член родини витрачає щодня на продукти, проїзд, інші базові потреби. При цьому варто не забувати про домашніх улюбленців — вони теж потребують їжі, води, ліків тощо.

До цифри, яку ви отримали, склавши потреби усіх членів сім'ї, додайте приблизно 25-30% на непередбачувані витрати. В результаті ви отримаєте суму, яка знадобиться, щоб пережити один день блекауту без крайнощів і зайвої паніки.

Як зняти готівку, якщо немає світла

У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що під час блекауту гроші можна зняти:

у касах працюючих відділень банків;

у банкоматах і терміналах чергових відділень, які забезпечені альтернативними джерелами живлення;

через сервіс "Готівка на касі" під час розрахунку за покупки в магазинах.

Щоб підвищити шанси на зняття грошей під час відключень світла, фахівці рекомендують тримати заощадження на картках кількох банків. Оптимально мати кілька платіжних карток різних типів (дебетові та кредитні), випущених різними банками та платіжними системами.

