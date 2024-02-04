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КГГА планирует потратить более 12 млн гривен на запчасти и горючее — на ProZorro объявили торги

4 февраля 2024 12:52
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Горсовет Киева планирует закупить горючее и запчасти для служебных авто более чем на 12 млн гривен
Киевская городская государственная администрация. Фото: КГГА
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Киевской городской государственной администрации хотят закупить автозапчасти для служебных авто более чем на 6 млн гривен. Также КГГА планирует купить горючее более чем на 6 млн гривен.

Об этом говорится на сайте публичных закупок ProZorro.

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Детальнее о тендерах КГГА

В первой закупке гараж КГГА планирует приобрести 509 запчастей (кроме двигателей) к TOYOTA CAMRY, TOYOTA Corolla, TOYOTA AVENSIS, TOYOTA HIGLANDER, HYUNDAI Н1, MERCEDES-BENZ, Fiat Doblo. На это планируют потратить 3 467 456,50 грн.

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Скриншот тендера с сайта ProZorro

Во второй закупке речь идет о 385 запчастях к двигателям авто марок TOYOTA CAMRY, TOYOTA HIGLANDER, TOYOTA AVENSIS, TOYOTA Corolla, HYUNDAI Н1, Fiat Doblo, MERCEDES-BENZ. За них могут заплатить до 2 601 637,50 грн.

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Скриншот тендера с сайта ProZorro

Все детали должны быть поставлены до конца этого года.

Что еще нужно знать

Также на сайте публичных закупок ProZorro Горсовет Киева объявил торги по закупке горючего для автопарка. Так, на бензин и дизтопливо КГГА планирует потратить более 6 млн гривен.

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Скриншот тендера с сайта ProZorro

Речь идет о закупке:

  • 100 380 литров бензина;
  • 16 580 литров ДП.

В тендере отмечены нарушения. В частности, КГГА обвинили в нарушении "принципов осуществления публичных закупок в соответствии с Законом, в частности максимальной экономии, эффективности, предотвращения коррупционных действий и злоупотреблений". Также было отмечено, что на последних торгах от Горсовета Киева побеждала только одна сеть АЗС, а именно АЗС KLO. Позже в тендерную документацию были внесены изменения, однако победитель пока не определен.

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Скриншот тендера с сайта ProZorro

Горючее должны поставить до конца 2024 года.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько средств было израсходовано на Нацотбор Евровидения-2024. Соответствующий договор заключили акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" и "1+1 Продакшн".

Киев
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