Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Клиентка ПриватБанка задолжала 60 тыс. грн, которых она не брала — решение суда arrow

Клиентка ПриватБанка задолжала 60 тыс. грн, которых она не брала — решение суда

7 октября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
С кредитки женщины сняли более 47 тыс. грн., ПриватБанк требует вернуть долг — что решил суд
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиенты ПриватБанка жалуются на мошеннические операции по их счетам. Одной из пострадавших позвонили из банка и сообщили о задолженности в размере 59 059 гривен. Как выяснилось, с ее кредитной карты незаконно сняли 47 300 гривен двумя транзакциями.

Об этом говорится в решении Королевского районного суда Житомира.

Читайте также:

Детали дела

Отмечено, что 6 и 7 мая 2023 года неизвестные оформили кредит в ПриватБанке путем снятия средств с кредитной карты женщины на общую сумму 47 300 гривен. В результате общий долг составляет 59 059 гривен. Потерпевшая утверждает, что не давала разрешения на эти транзакции и отрицает свое участие в кредитном обязательстве.

Она подала заявление в полицию, и 27 июля 2023 дело внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах).

Решение суда

Суд удовлетворил иск женщины, обязав ПриватБанк прекратить начисление процентов и штрафных санкций по кредитной карте на сумму 47 300 гривен. Банк также должен аннулировать кредитную задолженность в полном объеме и восстановить остаток на карте, который существовал на 5 мая 2023 года, в размере 50 тысяч гривен.

Суд пришел к выводу, что банк не доказал, что клиентка своим действием или бездействием способствовала доступу к ее карточному счету или предоставила информацию третьим лицам для инициирования платежных операций. Женщина оперативно обратилась в полицию после обнаружения незаконных сделок, что подтверждает отсутствие ее волеизъявления на осуществление этих транзакций.

Суд также отметил, что даже корректный ввод данных по снятию средств не может подтверждать разглашение клиенткой конфиденциальной информации.

Что еще нужно знать

Напомним, мужчина обратился в ПриватБанк с жалобой на мошенников, похитивших с его карточки 126 768 гривен. В то же время финансовое учреждение требует от него уплатить долг по кредитному договору в размере 50 564 гривен.

Мы также сообщали, что клиент ПриватБанка подал в суд из-за блокирования счетов в связи с продажей активов на криптовалютной бирже Binance. Известно, на чьей стороне в этих случаях закон.

ПриватБанк деньги мошенничество банковские карты банковские счета судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 На Одесчине на ТЦК подали в суд из-за неправильных данных в реестре "Оберіг" — решение суда

Text

08:00 Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

08:00 Украинцам выплатят по 4,5 тыс. грн — детали программы помощи

07:30 Юрист объяснил, как узнать о наличии штрафа от ТЦК

07:21 В КГВА назвали количество дронов, которые враг запустил на Киев этой ночью

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

07:21 Во Львове девушка продавала свои откровенные видео — как ее наказал суд

07:03 Что значит, когда от кофе хочется спать — объяснение от Минздрава

07:01 Клиентка ПриватБанка задолжала 60 тыс. грн, которых она не брала — решение суда

06:50 Основные валюты продолжают дешеветь — курс доллара, евро и злотого на сегодня

06:40 Цены на золото снова выросли — сколько стоят драгоценные металлы в октябре

08:02 На Одесчине на ТЦК подали в суд из-за неправильных данных в реестре "Оберіг" — решение суда

08:00 Украинцам выплатят по 4,5 тыс. грн — детали программы помощи

07:30 Юрист объяснил, как узнать о наличии штрафа от ТЦК

07:21 В КГВА назвали количество дронов, которые враг запустил на Киев этой ночью

07:21 Во Львове девушка продавала свои откровенные видео — как ее наказал суд

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

07:03 Что значит, когда от кофе хочется спать — объяснение от Минздрава

07:01 Клиентка ПриватБанка задолжала 60 тыс. грн, которых она не брала — решение суда

06:50 Основные валюты продолжают дешеветь — курс доллара, евро и злотого на сегодня

06:40 Цены на золото снова выросли — сколько стоят драгоценные металлы в октябре

06:32 Деньги, которые спасут в Украине — откладывают ли львовяне средства

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

08:00 Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

Text

00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

6 октября 2024
Text

15:23 Украинские снайперы показали, как уничтожали штурмовые отряды россиян в Харьковской области

5 октября 2024
Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд