С кредитки женщины сняли более 47 тыс. грн., ПриватБанк требует вернуть долг — что решил суд

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты ПриватБанка жалуются на мошеннические операции по их счетам. Одной из пострадавших позвонили из банка и сообщили о задолженности в размере 59 059 гривен. Как выяснилось, с ее кредитной карты незаконно сняли 47 300 гривен двумя транзакциями.

Об этом говорится в решении Королевского районного суда Житомира.

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Детали дела

Отмечено, что 6 и 7 мая 2023 года неизвестные оформили кредит в ПриватБанке путем снятия средств с кредитной карты женщины на общую сумму 47 300 гривен. В результате общий долг составляет 59 059 гривен. Потерпевшая утверждает, что не давала разрешения на эти транзакции и отрицает свое участие в кредитном обязательстве.

Она подала заявление в полицию, и 27 июля 2023 дело внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах).

Решение суда

Суд удовлетворил иск женщины, обязав ПриватБанк прекратить начисление процентов и штрафных санкций по кредитной карте на сумму 47 300 гривен. Банк также должен аннулировать кредитную задолженность в полном объеме и восстановить остаток на карте, который существовал на 5 мая 2023 года, в размере 50 тысяч гривен.

Суд пришел к выводу, что банк не доказал, что клиентка своим действием или бездействием способствовала доступу к ее карточному счету или предоставила информацию третьим лицам для инициирования платежных операций. Женщина оперативно обратилась в полицию после обнаружения незаконных сделок, что подтверждает отсутствие ее волеизъявления на осуществление этих транзакций.

Суд также отметил, что даже корректный ввод данных по снятию средств не может подтверждать разглашение клиенткой конфиденциальной информации.

Что еще нужно знать

Напомним, мужчина обратился в ПриватБанк с жалобой на мошенников, похитивших с его карточки 126 768 гривен. В то же время финансовое учреждение требует от него уплатить долг по кредитному договору в размере 50 564 гривен.

Мы также сообщали, что клиент ПриватБанка подал в суд из-за блокирования счетов в связи с продажей активов на криптовалютной бирже Binance. Известно, на чьей стороне в этих случаях закон.