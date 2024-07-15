Укрпочта предоставит скидки клиентам Укрзализныци — как воспользоваться

Клиенты Укрзализныци получат 20% скидку на оплату услуг Укрпочты
Клиенты национального железнодорожного перевозчика "Укрзализныця" получат 20% скидки на оплату услуг национального почтового оператора "Укрпочта". Это стало возможным благодаря сотрудничеству компаний.
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Скидки на Укрпочте за поездки на Укрзализныце
Укрпочта стала партнером программы лояльности Укрзализныци. Благодаря этому баллы, накопленные с поездок поездами, можно будет использовать при расчете за услуги Укрпочты.
"И путешествовать, и отправлять. Теперь Укрпочта — партнер программы лояльности Укрзализныци! А это значит, что баллы-обнимашки, накопленные с поездок поездами Укрзализныци, вы можете использовать при оплате услуг Укрпочты", — говорится в сообщении.
Как получить и воспользоваться скидками
Для того чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно:
- зайти в мобильное приложение Укрзализныця;
- найти предложение в программе лояльности "Железные друзья";
- обменять накопленные баллы на промокод — 20% для расчета за услуги Укрпочта Стандарт, Укрпочта Экспресс;
- предоставить промокод оператору в отделении Укрпочты при отправке/получении посылок.
Что еще стоит знать
Напомним, почтовый оператор "Укрпочта" реализует проект по открытию нового типа отделений в Украине. Речь идет об отделении контейнерного типа, открывшемся в Киевской области.
Также мы писали, что с 1 июля 2024 года заработали новые тарифы государственного почтового оператора "Укрпочта". Цены выросли на 5-10 гривен.
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