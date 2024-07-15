Укрпочта предоставит скидки клиентам Укрзализныци — как воспользоваться

Поезд УЗ на вокзале. Фото: РБК-Украина

Клиенты национального железнодорожного перевозчика "Укрзализныця" получат 20% скидки на оплату услуг национального почтового оператора "Укрпочта". Это стало возможным благодаря сотрудничеству компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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Укрпочта стала партнером программы лояльности Укрзализныци. Благодаря этому баллы, накопленные с поездок поездами, можно будет использовать при расчете за услуги Укрпочты.

"И путешествовать, и отправлять. Теперь Укрпочта — партнер программы лояльности Укрзализныци! А это значит, что баллы-обнимашки, накопленные с поездок поездами Укрзализныци, вы можете использовать при оплате услуг Укрпочты", — говорится в сообщении.

Как получить и воспользоваться скидками

Для того чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно:

зайти в мобильное приложение Укрзализныця;

найти предложение в программе лояльности "Железные друзья";

обменять накопленные баллы на промокод — 20% для расчета за услуги Укрпочта Стандарт, Укрпочта Экспресс;

предоставить промокод оператору в отделении Укрпочты при отправке/получении посылок.

Источник: Укрпочта

Что еще стоит знать

Напомним, почтовый оператор "Укрпочта" реализует проект по открытию нового типа отделений в Украине. Речь идет об отделении контейнерного типа, открывшемся в Киевской области.

Также мы писали, что с 1 июля 2024 года заработали новые тарифы государственного почтового оператора "Укрпочта". Цены выросли на 5-10 гривен.