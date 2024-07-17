ПриватБанк заблокировал счета на основе конфиденциальных данных — клиенты обратились в полицию

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент госфинучреждения "ПриватБанк" обратился в полицию из-за частичного блокирования счетов на основе конфиденциальных данных. Утверждает, что банк противоправно получил информацию из реестров Министерства внутренних дел.

Об этом говорится на портале Minfin, где клиенты банков могут оставлять жалобы и отзывы.

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Как рассказал один из клиентов финучреждения, ПриватБанк ограничил его обслуживание в банке. При этом причину такого решения удалось узнать не сразу. Лишь впоследствии оказалось, что банк сослался в таких действиях на привлечение клиента к уголовной ответственности, что произошло несколько десятков лет назад.

"Зайдя в личный кабинет в Приват 24 в раздел "ценные бумаги" я обнаружил красную надпись о том, что мое обслуживание в банке ограничено и совет обратиться за номером 3700. Оператор контакт-центра подтвердил, что ограничения действительно есть, но какие и из-за чего сообщить отказался. Лишь позже мне самостоятельно удалось выяснить, что это ограничение 1.2 по их кодификатору, а именно потому, что десятки лет назад я привлекался к уголовной ответственности", — сообщил украинец.

Мужчина отметил, что вопросом, как и где служба безопасности филиала банка в Полтавской области могла получить соответствующую информацию и использовать ее в ущерб клиенту — выяснят правоохранители, куда сразу подал заявление.

"У банка нет и не может быть доступа законным путем к таким реестрам МВД, а значит, это преступная деятельность, к которой, это очевидно, причастны действующие работники полиции, имея от этого неправомерное вознаграждение", — написал гражданин.

Он отметил, что уже несколько лет занимается финансовыми операциями с ценными бумагами, однако из-за ограничений банка это стало невозможно.

"Не первый год занимаюсь операциями с ценными бумагами, а теперь не могу из-за введенных ограничений ни купить, ни продать свои облигации, из-за чего уже понес определенный материальный ущерб, не говоря о моральном. Да и интересно — каким образом наличие судимости у граждан может ограничить их право на проведение законных финансовых операций? Вот вам и неприкосновенность частной жизни, вот вам и использование персональной информации как кому заблагорассудится, вот и конституционные права и свободы граждан, на практике только миф", — добавил клиент банка.

Ответ ПриватБанка клиенту

В ПриватБанке ответили на отзыв, отметив, что специалисты проверят соответствующую информацию, но по результатам рассмотрения ситуации свяжутся в частном порядке.

Жалоба клиента. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк решил до конца этого года продать потребительские кредиты клиентов предыдущих лет. В планах распродать права требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму долга 4,8 млрд гривен.

Также писали, что ПриватБанк намерен обезопасить платежи своих клиентов. Банк стал партнером кампании по платежной безопасности #КибербезопасностьФинансов, реализуемых Национальным банком и Госспецсвязью.