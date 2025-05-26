Списание средств со счетов lifecell — о какой проблеме заявляют украинцы

Мужчина держит в руках смартфон. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты мобильного оператора lifecell жалуются на списание денег со счетов за услуги, которые они не подключают. Более того — средства списываются с SIM-карт, которые используется только для входящих звонков.

Соответствующие жалобы люди оставляют на странице lifecell в социальной сети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Что произошло

Абоненты жалуются, что lifecell списывает деньги со счета, хотя не должен был бы этого делать. Например, пользователь Татьяна Сторощук пишет, что вообще не пользуется услугами, но владеет SIM-картой для входящих звонков.

Украинка жалуется на списание денег с мобильного счета. Скриншот: lifecell/Facebook

"На счет сколько бы денег не положила, они постоянно исчезают, хоть я никуда не звоню, ни отправляю смс, не пользуюсь интернетом. То есть фактически вы услуг никаких не предоставляете, я плачу только за поддержку номера, но деньги снимаются. Как это так?", — говорится в сообщении женщины.

Об аналогичной проблеме сообщил еще один абонент lifecell Олег Лето. Он рассказал, что списание средств мобильный оператор называет "оплатой за дневной тариф".

В то же время в lifecell в ответ на жалобы решили прояснить ситуацию.

"По условиям тарифного плана, если в течение 4 недель не осуществляются платежи, автоматически предоставляется дневной пакет услуг, который входит в условия тарифного плана", — говорится в сообщении.

lifecell списывает деньги за дневной тариф, если абонент не покупает полный пакет услуг. Скриншот: lifecell/Facebook

В компании отметили, что дневной пакет входит в условия тарифного плана. Узнать обо всех условиях можно на официальном сайте мобильного оператора.

Как сэкономить на тарифах lifecell

Абонентам других мобильных операторов предлагают присоединиться к lifecell, переместив свой номер на старую SIM-карту lifecell. После этого можно будет заплатить за один пакет услуг в рамках активированного тарифного плана, а взамен получить сразу три.

Ранее мы рассказывали, что в Vodafone в 2025 году предлагают скидки за подключение услуг мобильного оператора. Однако получить их могут не все абоненты. Узнавайте также о тарифных планах, которые лучше всего подойдут пенсионерам.