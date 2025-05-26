Списание средств со счетов lifecell — о какой проблеме заявляют украинцы

Клиенты жалуются на lifecell из-за одной услуги — что произошло
Клиенты мобильного оператора lifecell жалуются на списание денег со счетов за услуги, которые они не подключают. Более того — средства списываются с SIM-карт, которые используется только для входящих звонков.
Соответствующие жалобы люди оставляют на странице lifecell в социальной сети Facebook.
Что произошло
Абоненты жалуются, что lifecell списывает деньги со счета, хотя не должен был бы этого делать. Например, пользователь Татьяна Сторощук пишет, что вообще не пользуется услугами, но владеет SIM-картой для входящих звонков.
"На счет сколько бы денег не положила, они постоянно исчезают, хоть я никуда не звоню, ни отправляю смс, не пользуюсь интернетом. То есть фактически вы услуг никаких не предоставляете, я плачу только за поддержку номера, но деньги снимаются. Как это так?", — говорится в сообщении женщины.
Об аналогичной проблеме сообщил еще один абонент lifecell Олег Лето. Он рассказал, что списание средств мобильный оператор называет "оплатой за дневной тариф".
В то же время в lifecell в ответ на жалобы решили прояснить ситуацию.
"По условиям тарифного плана, если в течение 4 недель не осуществляются платежи, автоматически предоставляется дневной пакет услуг, который входит в условия тарифного плана", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что дневной пакет входит в условия тарифного плана. Узнать обо всех условиях можно на официальном сайте мобильного оператора.
Как сэкономить на тарифах lifecell
Абонентам других мобильных операторов предлагают присоединиться к lifecell, переместив свой номер на старую SIM-карту lifecell. После этого можно будет заплатить за один пакет услуг в рамках активированного тарифного плана, а взамен получить сразу три.
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