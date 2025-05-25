Тарифи Vodafone — як українці можуть економити на мобільному зв'язку у 2025 році

Людина розмовляє по телефону на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Мобільні оператори в Україні час від часу пропонують своїм абонентам різноманітні знижки, завдяки яким люди можуть економити на оплаті тарифів. Так, наприклад, компанія Vodafone дозволяє деяким українцям задешево купити тарифні плани.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто може скористатися подарунками від мобільного оператора.

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Знижки від Vodafone — що відомо

Така можливість з'являється лише у тих, хто вирішить змінити мобільного оператора та обере Vodafone. При цьому у людини залишається її попередній номер — 063, 096, 067 і так далі.

Тим, хто переходить на Vodafone надають суттєві знижки на підключення тарифів. Наприклад, як зазначається на сайті компанії:

чинні користувачі за тариф Turrbo мають заплатити 270 грн, тоді як нові абоненти — 200 грн;

Joice Pro — 300 грн (постійна ціна), а для нових користувачів — 250 грн;

Joice Max після переходу від іншого оператора коштуватиме 340 грн, а не 450.

Про що ще варто знати

Мобільний оператор lifecell запустив спеціальну акцію "Своя SIM", завдяки якій абоненти можуть платити за один пакет послуг у межах активованого тарифного плану, а натомість отримати одразу три. Однак щоби отримати таку знижку потрібно виконати одну умову: перенести мобільний номер на стару SIM-карту lifecell.

Раніше ми розповідали, хто з мобільних операторів пропонує у 2025 році найдешевші послуги зв'язку. Ми знаємо про середній чек клієнтів Київстару, Vodafone та lifecell. Дізнавайтесь також про тарифні плани, які найкраще підійдуть пенсіонерам.