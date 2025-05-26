Списання коштів з рахунків lifecell — про яку проблему заявляють українці

Чоловік тримає у руках смартфон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнти мобільного оператора lifecell скаржаться на списання грошей з рахунків за послуги, які вони не підключають. Ба більше — кошти списуються з SIM-карток, які використовується лише для вхідних дзвінків.

Відповідні скарги люди залишають на сторінці lifecell у соціальній мережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Що сталося

Абоненти скаржаться, що lifecell списує гроші з рахунку, хоча не мав би цього робити. Наприклад, користувачка Тетяна Сторощук пише, що взагалі не користується послугами, але володіє SIM-карткою для вхідних дзвінків.

Українка скаржиться на списання грошей з мобільного рахунку. Скриншот: lifecell/Facebook

"На рахунок скільки б грошей не поклала, вони постійно зникають, хоч я нікуди не дзвоню, ні надсилаю смс, не користуюся інтернетом. Тобто фактично ви послуг ніяких не надаєте, я плачу тільки за підтримку номера, але гроші знімаються. Як це так?" — йдеться у повідомленні жінки.

Про аналогічну проблему повідомив ще один абонент lifecell Олег Лето. Він розповів, що списання коштів мобільний оператор називає "оплатою за денний тариф".

Водночас у lifecell у відповідь на скаргу спробували прояснити ситуацію.

"За умовами тарифного плану, якщо впродовж 4 тижнів не здійснюються платежі, автоматично надається денний пакет послуг, який входить в умови тарифного плану", — йдеться у повідомленні.

lifecell списує гроші за денний тариф, якщо абонент не купує повний пакет послуг. Скриншот: lifecell/Facebook

У компанії зауважили, що денний пакет входить в умови тарифного плану. Дізнатися про усі умови можна на офіційному сайті мобільного оператора.

Як зекономити на тарифах lifecell

Абонентам інших мобільних операторів пропонують приєднатися до lifecell, перемістивши свій номер на стару SIM-карту lifecell. Після цього можна буде заплатити за один пакет послуг у межах активованого тарифного плану, а натомість отримати одразу три.

Раніше ми розповідали, що у Vodafone у 2025 році пропонують знижки за підключення послуг мобільного оператора. Однак отримати їх можуть не всі абоненти. Дізнавайтесь також про тарифні плани, які найкраще підійдуть пенсіонерам.