Газ в Украине — клиенты Нафтогаза жалуются на плохое качество голубого топлива

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" массово жалуются на плохое качество природного газа. Известно, как осуществить проверку, получить перерасчет объемов потребленного газа и компенсацию.

Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз Украины" в социальной сети Facebook.

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Жалобы на плохое качество газа

Как говорится в одном из комментариев, у клиентки Нафтогаза есть подозрения, что убавляется давление или что-то подмешивают к газу. В поддержке Нафтогаза проблему перекладывают на облгаз.

"... облгазы убавляют давление газа и что-то подмешивают. При том, что температура на котле 40 градусов, в доме 17-18 градусов. Когда ставишь кастрюлю, то пламя языков красные. На эти облгазы нет никакой управы. Звонишь в Нафтогаз — проблема перебрасывается на облгаз. Платишь одному, а проблема в другом...", — отмечается в комментарии.

Также клиенты возмущены, что сейчас нет информации о калорийности газа.

"Раньше зимой при температурах минус 12-15 ° мы в частном доме использовали 400-420 куб газа, сейчас 460 — при плюсовых температурах! Дом в размерах не увеличился, газовому котлу всего 2,5 года! То причина в чем?", — отмечается в другой жалобе.

На странице некоторые сообщают, что, очевидно, подается не газ, а газовая смесь, в которой количество газа зависит от температуры окружающей среды, а плату начисляют стабильно за газ, а не за смесь.

Куда жаловаться на качество топлива

На странице пишут, что облгазы не имеют доступа к ГРС, где теоретически можно было бы что-то сделать. Магистральные сети находятся в ответственности оператора газотранспортной системы.

"Ответственность облгазов — доставка газа в дома, и, судя по сказанному, они эту работу выполнили. Если же вы считаете, что газ некачественный, подайте жалобу. На ее основании инициируют внеплановую проверку качества газа и предоставят вам ответ — возможно, вы правы. Кстати, и ГК "Нафтогаз", и облгазы, и оператор газотранспортной системы принадлежат НАК "Нафтогаз". Поэтому вы можете обратиться с жалобой непосредственно к ним", — сообщается в соцсети.

Также можно подать жалобу на работника, и к нему будет применено дисциплинарное наказание, а клиенту предоставят конструктивный ответ.

По словам экспертов, в случае обоснованных подозрений относительно качества газа или давления в трубе, клиенты могут написать соответствующее заявление в свой обл- или горгаз. Газовики в течение двух-п’пяти дней обязаны отреагировать (в зависимости от адреса проживания заявителя) и направить своего представителя в согласованное с потребителем время.

Для осуществления проверки качества природного газа облгаз имеет право привлекать как свои, так и независимые химлаборатории. Если же проверка подтвердит несоответствие ресурса стандартам, облгаз должен пересчитать объемы и выплатить клиенту компенсацию.

Напомним, ранее в Нафтогазе объяснили, когда ожидать "третью платежку" за газ в 2025 году. Также известно, во сколько обойдется услуга по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения многоэтажки.

Также сообщалось, что остановка транзита голубого топлива по территории Украины, не будет иметь влияния на тарифы для простых граждан. Договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" подошел к концу в январе 2025 года.