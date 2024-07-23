ПриватБанк разрешил списать 50 тыс. грн клиента — детали

Карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиент государственного финучреждения "ПриватБанк" потерял 50 тыс. гривен из-за отсутствия уведомления от службы безопасности банка. В финучреждении утверждают, что это могло произойти из-за халатности со стороны потребителя.

Об этом сообщается на портале Minfin.

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Списание средств со счета клиента ПриватБанка

Как отметил один из клиентов банка, он заметил списание с кредитной и зарплатной карт средств. При этом никаких уведомлений о финансовой операции со стороны банка не получил. В то же время, вход в мобильное приложение заблокировался.

"Сегодня, с моей кредитной и зарплатной карт, была снята, перечислена сумма 50000 гривен. Это все прошло без моего ведома, мне не пришло ни одного уведомления, о проведении транзакций. Приват 24 заблокировалось", — говорится в сообщении.

Клиент удивлен, почему служба безопасности банка пропустила соответствующую процедуру, не отправив уведомления о соответствующей транзакции.

"Вопрос, к работникам банка: почему, служба безопасности банка, пропустила данную процедуру, почему не было уведомления, о транзакциях, и как неизвестные персоны смогли воспользоваться средствами обеих карт?", — подчеркнул клиент в жалобе.

Ответ ПриватБанка

Представители ПриватБанка отреагировали на уведомление, отметив, что оплата в интернете возможна при условии владения данными карты (СVV код и срок действия, номер карты). Такие данные мошенники могли получить не только по неосторожности, но и более изощренным методам. Это могут быть камеры наблюдения на кассах магазина и недобросовестные телохранители, ненадежные интернет-сайты.

"Мы всегда рекомендуем клиентам быть внимательными и следовать простым правилам, для чего разместили на нашем сайте несколько действенных советов:

https://privatbank.ua/informational-security; https://privatbank.ua/safeness", — сообщили в банке.

Что касается списанных средств, то для рассмотрения вопроса их возврата средств порекомендовали обратиться в правоохранительные органы.

Для этого нужно подать соответствующее заявление на сайте. В то же время там не указали, почему клиент не получил уведомления.

Жалоба клиента. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в госфинучреждении "ПриватБанк" доступны выгодные кредиты на покупку разнообразного энергооборудования. Известно, кто может воспользоваться преимуществами программы.

Также мы писали, что беженцы, являющиеся клиентами государственного "ПриватБанка" жалуются на регулярную блокировку входа в мобильное приложение "Приват24" и непрофессиональную поддержку в онлайн-чате. В банке опубликовали алгоритм действий в таких случаях.