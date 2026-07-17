Клиенты Ощадбанка могут получить 2 000 грн: что нужно сделать

Женщина с телефоном, банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Клиенты государственного финансового учреждения "Ощадбанк" могут автоматически принять участие в программе розыгрыша сертификатов номиналом 2 000 грн. Воспользоваться этой возможностью можно при соблюдении определенных условий до конца июля 2026 года.

О том, кто и как может получить бонус от финучреждения, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому Ощадбанк может начислить денежное вознаграждение

Как сообщили в финансовом учреждении, речь идет о совместной инициативе Ощадбанка с многолетним партнером ЧАО "МетЛайф". В рамках новой акции получить возможность выиграть ценный подарок можно, оформив в любом отделении банка договор страхования по программе "Мое здоровье".

Как отмечается, данная акция проводится с целью поощрения клиентов, оформляющих страховой продукт. Предусматривается возможность получения подарочных сертификатов.

Участие в розыгрыше смогут принять клиенты Ощадбанка, которые в период проведения акции оформят и оплатят договор страхования жизни, здоровья и трудоспособности по стандартному страховому продукту "Мое здоровье" стоимостью 300 грн.

Акционная программа распространяется на всю территорию Украины, за исключением временно оккупированных территорий и тех, где продолжаются боевые действия. Она продлится до 23:59 31 июля 2026 года.

В рамках инициативы предусмотрены следующие поощрения:

Подарочные карты Bodocard (сертификаты) номиналом 2 000 грн каждая. Общее количество поощрений — 15 сертификатов (призовой фонд составляет 30 000 грн).

Bodocard — это мультибрендовый подарочный сертификат, с помощью которого можно приобрести любой товар в одном из сотен магазинов-партнеров Bodocard в Киеве и по всей стране.

Какие правила участия в акции от Ощадбанка

Согласно правилам программы, участниками акции могут стать дееспособные граждане в возрасте от 18 лет, которые:

оформят в Ощадбанке договор страхования по стандартному страховому продукту "Мое здоровье" стоимостью 300 грн;

оплатят страховой взнос;

согласятся с условиями правил;

дадут согласие на обработку персональных данных.

В то же время, не смогут принять участие в программе:

граждане, не достигшие 18-летнего возраста;

сотрудники "МетЛайф" и "Ощадбанка", члены их семей;

лица без гражданства;

граждане, не выполнившие условия правил.

Один участник сможет принимать участие в акции неограниченное количество раз путем заключения нескольких соответствующих договоров страхования, но может быть признан победителем только один раз в течение всего периода действия программы.

"Сертификат можно использовать для оплаты товаров или услуг в пределах его номинала. Если стоимость товаров или услуг превышает номинал сертификата, разница оплачивается владельцем самостоятельно. Сертификат должен быть использован до истечения срока его действия. По истечении срока действия сертификат становится недействительным и обмену или компенсации не подлежит", — добавили в банке.

Ранее Новости.LIVE сообщали, что в Ощадбанке можно не переплачивать при внесении средств на счета. Предусмотрено несколько вариантов для таких финансовых операций без взимания комиссии. В частности, излишне не списывают при пополнении в "Ощад24" и путем зачисления наличных на счета в кассе банка.

Еще Новини.LIVE писали, что клиенты Ощадбанка могут платить меньше за услуги Укрпочты. В рамках программы почтовый оператор предоставит промокод, гарантирующий скидку при оплате посылок. Речь идет о скидке в размере 20%, которая распространяется на тарифы "Базовый" и "Приоритетный". Однако акция не распространяется на доставку документов, а также на международные отправления.