Клиент Ощадбанка заплатил комиссию за перевод на свою карту: как это произошло

Девушка держит в руке смартфон и карту Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Недавно в Ощадбанке объявили об изменении комиссии за обслуживание неактивных счетов. Так, банк предупредил клиентов, что будет взимать с них по 150 гривен ежемесячно, если они в течение года не совершат ни одной операции со своей картой. Однако недавно один из клиентов государственного банка столкнулся с ситуацией, когда с него списали комиссию за перевод денег с карты «Ощадбанка» на другой счет, открытый в этом же банке.

Сообщение об этом появилось на сайте Минфина в разделе "Отзывы", передает Новини.LIVE.

Комиссия за перевод денег на карту Ощадбанка

Как рассказал пользователь, ему пришлось платить комиссию за денежный перевод на собственную карту Ощадбанка. Единственный нюанс заключался в том, что счет был открыт в другом регионе.

"Это европейская практика или общемировая?", — удивился клиент.

Что говорят в Ощадбанке

В службе поддержки банка журналисту Новини.LIVE сообщили, что на данный момент отсутствуют какие-либо комиссии за P2P-переводы на собственные счета. Тарифицируются только P2P-переводы на другие карты банка через банкомат/ИПТ — 0,5% + 3 гривны. P2P-переводы на карты других банков тарифицируются по ставке 1% + 5 гривен (через любой канал).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменить ПИН-код к карте Ощадбанка. Первая попытка для этой услуги бесплатна, однако за каждую следующую уже придется платить. Суммы одинаковы для всех видов карт.

Как писали Новини.LIVE, Ощадбанк ввёл новые тарифы с 1 июля. Изменения коснулись некоторых операций. Например, теперь в тарифном пакете MORE не будет комиссии при пополнении счётов наличными.