Киевстар предупредил о массовом изменении тарифов — что происходит

Девушка говорит по телефону. Фото: УНИАН

Мобильный оператор Киевстар предупредил своих абонентов о предстоящем обновлении тарифных планов. Так, с 25 июня компания не будет подключать некоторые тарифы контракта и предоплаты.

Об этом говорится на сайте Киевстар.

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Речь идет об отключении сразу девяти тарифов, среди которых:

LOVE UA Свет;

LOVE UA Сила;

LOVE UA Магнит Контракт;

LOVE UA Свет Контракт;

LOVE UA Сила Контракт;

LOVE UA Успех Контракт;

ВСЕ ВМЕСТЕ Наснага;

ВСЕ ВМЕСТЕ Сила;

ВСЕ ВМЕСТЕ Мощь.

В то же время за действующими абонентами компания закрепила право перехода на эти тарифы, но сделать это нужно до 24 июня 2025 года.

"Если вы уже пользуетесь одним из них, условия для вас останутся неизменными, а тариф будет действовать и дальше", — говорится в сообщении.

При этом в Киевстаре отметили, что уже работают над новой линейкой тарифов Все вместе для подписки и контракта. Их должны показать абонентам 25 июня.

Ранее стало известно, что Киевстар запустил новый тариф. Его открыли для абонентов, которым нужна фиксированная связь.

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