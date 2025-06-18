Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Киевстар закрывает тарифы — что должны знать абоненты

Киевстар закрывает тарифы — что должны знать абоненты

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 19:20
Киевстар предупредил о массовом изменении тарифов — что происходит
Девушка говорит по телефону. Фото: УНИАН
Ключові моменти Какие тарифы не смогут подключить новые абоненты

Мобильный оператор Киевстар предупредил своих абонентов о предстоящем обновлении тарифных планов. Так, с 25 июня компания не будет подключать некоторые тарифы контракта и предоплаты.

Об этом говорится на сайте Киевстар.

Реклама
Читайте также:

Какие тарифы не смогут подключить новые абоненты

Речь идет об отключении сразу девяти тарифов, среди которых:

  • LOVE UA Свет;
  • LOVE UA Сила;
  • LOVE UA Магнит Контракт;
  • LOVE UA Свет Контракт;
  • LOVE UA Сила Контракт;
  • LOVE UA Успех Контракт;
  • ВСЕ ВМЕСТЕ Наснага;
  • ВСЕ ВМЕСТЕ Сила;
  • ВСЕ ВМЕСТЕ Мощь.

В то же время за действующими абонентами компания закрепила право перехода на эти тарифы, но сделать это нужно до 24 июня 2025 года.

"Если вы уже пользуетесь одним из них, условия для вас останутся неизменными, а тариф будет действовать и дальше", — говорится в сообщении.

При этом в Киевстаре отметили, что уже работают над новой линейкой тарифов Все вместе для подписки и контракта. Их должны показать абонентам 25 июня.

Ранее стало известно, что Киевстар запустил новый тариф. Его открыли для абонентов, которым нужна фиксированная связь.

Еще редакция Новини.LIVE рассказывала, что мобильные операторы предлагают украинцам купить дополнительный номер. Известно, сколько это стоит.

тарифы Киевстар контракт мобильный оператор подписка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации