Підключити другий номер Київстар, lifecell чи Vodafone — скільки треба заплатити

Друга SIM у Київстарі, lifecell і Vodafone — скільки коштує
Раніше українці, яким через роботу доводилося багато спілкуватися телефоном, купували собі одразу два мобільні пристрої. Однак з розвитком технологій така потреба зникла, оскільки сучасні смартфони можуть працювати з двома SIM-картами одночасно.
Редакція Новини.LIVE розповідає, як українцям купити додаткову SIM-картку та які ціни пропонують мобільні оператори.
Як купити новий номер Vodafone
Абоненти мобільного оператора можуть зробити це у застосунку на своєму смартфоні. Для цього треба:
- відкрити застосунок My Vodafone;
- натиснути "Купити новий номер".
Далі можете обрати послугу Power SIM за 50 гривень. Картку доставлять безплатно до обраного вами поштомату Нової пошти.
Коли отримаєте її та поставите у свій смартфон, тоді зможете обрати тариф та новий номер телефону.
Другий номер для абонентів Київстар
Компанія пропонує своїм клієнтам придбати додаткову SIM для інтернету та вихідних дзвінків. Підключити картку можна:
- у будь-якому фізичному магазині мобільного оператора;
- онлайн в інтернет-магазині.
Як йдеться на сайті Київстар, одночасно з обох SIM-карт можна:
- телефонувати;
- надсилати SMS;
- сидіти в соцмережах;
- завантажувати додатки тощо.
Вхідні дзвінки та SMS надходитимуть тільки на ту SIM, яка є активною.
Скільки коштує придбати другий номер
- плата за користування — 3 грн/день або 70 грн/4 тижні;
- плата за кожну зміну стану — 1 грн.
Нова SIM-картка lifecell — скільки коштує
Отримати другий номер можуть абоненти, які обслуговуються на умовах всіх індивідуальних тарифних планів. За послугу "Другий номер" українцям доведеться заплатити 99 грн, і надалі сплачувати таку ж суму кожні 4 тижні.
Замовити цю послугу можна, якщо набрати на мобільному *878#.
Нагадаємо, частина абонентів lifecell з травня 2025 року платитиме більше грошей за невчасне поповнення рахунку. Відомо, для кого з клієнтів з′явиться додаткова оплата.
Також ми розповідали, що Київстар, Vodafone та lifecell пропонують українцям дешеві послуги. Так громадяни можуть менше платити за зв′язок.
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