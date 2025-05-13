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Друга SIM у Київстарі, lifecell і Vodafone — скільки коштує

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Дата публікації: 13 травня 2025 17:50
Підключити другий номер Київстар, lifecell чи Vodafone — скільки треба заплатити
Жінка зі смартфоном у руках. Фото: УНІАН

Раніше українці, яким через роботу доводилося багато спілкуватися телефоном, купували собі одразу два мобільні пристрої. Однак з розвитком технологій така потреба зникла, оскільки сучасні смартфони можуть працювати  з двома SIM-картами одночасно.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як українцям купити додаткову SIM-картку та які ціни пропонують мобільні оператори. 

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Як купити новий номер Vodafone

Абоненти мобільного оператора можуть зробити це у застосунку на своєму смартфоні. Для цього треба:

  • відкрити застосунок My Vodafone;
  • натиснути "Купити новий номер".

Далі можете обрати послугу Power SIM за 50 гривень. Картку доставлять безплатно до обраного вами поштомату Нової пошти. 

Коли отримаєте її та поставите у свій смартфон, тоді зможете обрати тариф та новий номер телефону. 

Другий номер для абонентів Київстар

Компанія пропонує своїм клієнтам придбати додаткову SIM для інтернету та вихідних дзвінків. Підключити картку можна:

  • у будь-якому фізичному магазині мобільного оператора;
  • онлайн в інтернет-магазині.

Як йдеться на сайті Київстар, одночасно з обох SIM-карт можна:

  • телефонувати;
  • надсилати SMS;
  • сидіти в соцмережах;
  • завантажувати додатки тощо.

Вхідні дзвінки та SMS надходитимуть тільки на ту SIM, яка є активною.

Скільки коштує придбати другий номер

  • плата за користування — 3 грн/день або 70 грн/4 тижні;
  • плата за кожну зміну стану — 1 грн.

Нова SIM-картка lifecell — скільки коштує 

Отримати другий номер можуть абоненти, які обслуговуються на умовах всіх індивідуальних тарифних планів. За послугу "Другий номер" українцям доведеться заплатити 99 грн, і надалі сплачувати таку ж суму кожні 4 тижні. 

Замовити цю послугу можна, якщо набрати на мобільному *878#.

Нагадаємо, частина абонентів lifecell з травня 2025 року платитиме більше грошей за невчасне поповнення рахунку. Відомо, для кого з клієнтів з′явиться додаткова оплата. 

Також ми розповідали, що Київстар, Vodafone та lifecell пропонують українцям дешеві послуги. Так громадяни можуть менше платити за зв′язок. 

гроші Київстар Vodafone lifecell SIM-карти
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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