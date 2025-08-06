Тарифы Киевстара — как заказать другой план в августе 2025 года

Девушка держит в руках телефон. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Когда мы покупаем SIM-карту для своего смартфона, нам обязательно нужно выбрать тарифный план, по которому будут оплачиваться звонки, интернет услуги, отправка SMS-сообщений и так далее. Однако со временем некоторые услуги становятся для нас неактуальными и возникает вопрос о смене тарифного плана. Такую возможность имеют, например, абоненты мобильного оператора Киевстар.

Редакция Новини.LIVЕ рассказывает об этом подробнее.

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Как абонентам Киевстар изменить тариф

Переход на другой тариф, как отмечается на сайте мобильного оператора, происходит после звонка на один из этих номеров:

477;

477*1;

466.

Также поменять тариф можно на сайте мобильного оператора, в разделе Тарифы. Аналогичная услуга есть и в приложении Мой Киевстар, в разделе Все тарифы.

Ко всему абоненты Киевстара могут проверить, за что именно платят своему мобильному оператору. Соответствующую информацию предоставят, если воспользоваться одним из способов:

набрать на смартфоне комбинацию цифр и символов *100*01*2#;

авторизоваться на сайте компании и открыть раздел Тарифы;

зайти в приложение "Мой Киевстар".

Аналогичную услугу предоставят, если набрать короткий номер 466*66.

О чем еще стоит знать

Напомним, украинцы, которые будут становиться абонентами Vodafone с сохранением своего номера от предыдущего оператора, будут подключать услуги по более низким ценам. Сниженная цена будет действовать год, поэтому люди смогут ежемесячно экономить почти 150 гривен.

Ранее стало известно, что Киевстар запустил новую услугу — SIM для роутера. Известно, сколько стоит подключение. Узнавайте также, где в Украине впервые тестируют технологию 5G.