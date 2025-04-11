Китай отвечает Трампу: пошлины на товары США растут до 125%

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Торговое напряжение между США и Китаем достигло новой вершины. С 12 апреля Китай повышает тарифы на все американские товары — с 84% до 125%. Об этом сообщило Министерство финансов КНР со ссылкой на внутреннее решение правительства. Пекин официально заявил, что это — зеркальный ответ на повышение пошлин, которое недавно инициировал Дональд Трамп после возвращения в Белый дом.

Как пишет агентство Bloomberg, китайское Министерство финансов отметило, что этот шаг стал ответом на очередное повышение тарифов со стороны президента США Дональда Трампа.

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В Пекине также заявили, что не будут реагировать на дальнейшие повышения американских тарифов на китайскую продукцию.

"Учитывая то, что больше не существует никакой возможности принятия рынком американских товаров, экспортируемых в Китай при нынешних уровнях тарифов, если американская сторона впоследствии продолжит вводить пошлины на китайские товары, экспортируемые в США, китайская сторона не будет обращать на это никакого внимания", — говорится в заявлении министерства.

В свою очередь лидер КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз "вместе противостоять" американским пошлинам.

"КНР Китай и ЕС должны вместе противостоять одностороннему запугиванию для защиты своих интересов и международных правил. В тарифных войнах нет победителей, идти против мира означает изолировать себя", — подчеркнул он.

Пошлины Трампа: агрессивная стратегия "Америка прежде всего"

Еще с начала года президент США развернул полномасштабное наступление в сфере международной торговли. Сначала пошлины в 20% были наложены на весь китайский импорт, а затем появились новые — более агрессивные меры:

25% на импортные автомобили;

высокие тарифы на сталь и алюминий;

угрозы тарифами против Канады и Мексики;

отдельная пошлина в 20% на китайские товары, связанные с фентанилом.

С 9 апреля пошлины на китайский импорт были повышены с 84% до 125%. В совокупности с фентаниловыми пошлинами фактическая ставка США на товары из Китая достигает 145%.

Эти действия вызвали острую реакцию Пекина. Ведь США фактически закрывают доступ китайского экспорта к своему рынку.

Последствия: что это означает для мира

Текущая фаза торговой войны угрожает не только двусторонним отношениям США и Китая. Все чаще эксперты говорят о возможной рецессии в странах, зависимых от глобального экспорта, а также:

рост цен на потребительские товары в США из-за ограничения импорта;

падение спроса на американскую продукцию на ключевых рынках;

переориентацию Китая на другие страны, в частности ЕС, Бразилию, Индию.

К тому же, глобальные цепи поставок, в которых США и Китай — ключевые игроки, могут быть существенно дестабилизированы. Ситуация уже вызывает нервозность на фондовых рынках — инвесторы опасаются новой волны неопределенности.

Ранее стало известно, что Брюссель рассматривает возможность углубления связей с Пекином на фоне растущего тарифного давления со стороны Дональда Трампа, о чем свидетельствует запланированный визит высокопоставленных чиновников ЕС в Китай для встречи с Си Цзиньпином. Ожидается, что стороны обсудят вопросы экономического сотрудничества и возможные последствия американских тарифов.

Отметим также, Дональд Трамп сделал пренебрежительные комментарии относительно государств, заинтересованных в заключении торговых соглашений с его страной. Он заявил, что эти страны чрезвычайно стремятся достичь договоренностей с Америкой и готовы на все ради этого. Таким образом, Трамп подчеркнул, по его мнению, сильную позицию США в международных торговых переговорах.