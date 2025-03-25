Tesla Илона Маска теряет доходы — кто из конкурентов разрушает стабильность компании

Водитель за рулем автомобиля. Фото: Unsplash

Доходы китайского производителя электромобилей BYD в 2024 году превысили заработок Tesla Илона Маска — 107 млрд долларов против 97,7 млрд долларов. Планы автопроизводителя из Китая на 2025 год еще грандиознее — продать 5,5 млн автомобилей.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Отмечается, что чистая прибыль BYD выросла на 34% до 5,5 млрд долларов, превзойдя оценки аналитиков. При этом, по данным журналистов, акции компании с началом этого года подорожали на 46%.

Между тем председатель и соучредитель BYD Ван Чуаньфу рассказал о дальнейших планах компании. По его словам, в 2025 году автопроизводитель хочет продать 5,5 млн автомобилей, в том числе около 800 тысяч единиц за рубежом. Воплотить этот замысел вполне реально, если учесть, что в четвертом квартале 2024-го поставки компании выросли на 73% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Всего в прошлом году компания поставила 4,27 млн авто. Продажи только электромобилей находятся на уровне 1,76 млн машин, тогда как у Tesla этот показатель 1,79 млн авто.

Также компания Илона Маска продолжает доминировать сразу в нескольких других аспектах. Например, у Tesla значительно выше рыночная стоимость: американский автопроизводитель оценивается в 872 млрд долларов, а китайский BYD имеет рыночную стоимость 157 млрд долларов.

Еще один аспект, в котором Tesla впереди своих конкурентов из Китая — чистая прибыль. Несмотря на высокие продажи BYD, они получили чистую прибыль на уровне 5,5 млрд долларов. Tesla в 2024 году имела чистую прибыль в 7,6 млрд долларов.

Что происходит с Tesla

В последние месяцы компания миллиардера Илона Маска переживает тяжелые времена. Так, в течение последних трех месяцев акции Tesla неуклонно дешевели, что привело к снижению рыночной капитализации производителя электромобилей в США снизилась на 45% с момента достижения рекордного уровня в 1,5 трлн долларов. Это разрушило большую часть роста, который начался после того, как Илон Маск оказался среди тех, кто финансировал предвыборную кампанию Дональда Трампа.

В понедельник, 10 марта, акции производителя электромобилей упали на 15%, что стало для них самой большой потерей стоимости с сентября 2020 года. Текущую неделю тоже не назовешь слишком удачной для Tesla. Так, за 5 дней акции обесценились почти на 9%.

Напомним, что владельцы электромобилей часто жалуются, что ремонт автомобилей является слишком дорогим. Так, в среднем, владельцы автомобилей с нулевыми выбросами тратят на устранение неисправностей на 30-35% больше, чем те, кто ездит на машинах с двигателем внутреннего сгорания.

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