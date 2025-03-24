Підпали та рекордні падіння продажів в Європі — як дії Ілона Маска впливають Tesla

Президент США Дональд Трамп поруч із генеральним директором Tesla Ілоном Маском. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Близькість генерального директора Tesla Ілона Маска до Дональда Трампа поки що не дуже допомагає впоратися з труднощами, які останнім часом виникли в американського виробника електромобілів. Акції Tesla стрімко падають, теж саме відбувається і з продажами автомобілів. Водночас дилерські центри компанії страждають від нападів та підпалів.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з Tesla та як особистість й вчинки Ілона Маска впливають на компанію.

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Що відбувається з акціями Tesla

Останні місяці виявились складними для Tesla. За три місяці акції компанії впали майже вдвічі. Ринкова капіталізація виробника електромобілів в США знизилася на 45% з моменту досягнення рекордного рівня в 1,5 трильйона доларів. Це фактично звело нанівець більшу частину зростання, яке відбулось після того, як генеральний директор Маск надав фінансову підтримку виборчій кампанії президента США Дональда Трампа.

У понеділок, 10 березня, акції виробника електромобілів впали на 15%, що стало для них найбільшою втратою вартості з вересня 2020 року. Як зазначають експерти, падіння акцій Tesla було спричинене невизначеністю навколо тарифної політики президента Трампа. Канада та Мексика є важливими ринками для автомобільних постачальників, і запровадження нових тарифів, що може спровокувати торговельну війну, ймовірно, негативно позначиться на виробництві та призведе до зростання цін.

При цьому, у п'ятницю, 14 березня, Tesla завершила сьомий поспіль тиждень зниження, що стало найтривалішою серією збитків з моменту виходу компанії на біржу Nasdaq у 2010 році. Поточний тиждень також не приніс гарних новин для компанії Маска. За 5 днів акції Tesla втратили майже 9%.

Значна частина падіння Tesla, яке відбувається останніми місяцями, пов'язана з погіршенням суспільного сприйняття компанії, оскільки її генеральний директор Ілон Маск все активніше залучається до політики як США, так і Європи. Акції компанії знижуються щотижня з того часу, як Маск обійняв посаду голови Департаменту урядової ефективності (DOGE) в адміністрації президента Дональда Трампа.

Крім того, два китайські конкуренти Tesla у сфері електромобілів цього тижня зробили важливі заяви, які можуть ще більше послабити позиції компанії на китайському ринку. BYD представила нову систему швидкого заряджання, що дозволяє заряджати автомобілі менш ніж за третину часу, необхідного для поточних зарядних пристроїв Tesla, а Zeekr оголосила, що безкоштовно впроваджує в Китаї свою систему безпілотного водіння.

Аналітики прогнозують, що частка Tesla на ринку Китаю скоротиться вдвічі — до 10%, і у зв'язку з цим знизили оцінку підрозділів компанії, які займаються розробкою повністю автономного водіння та роботаксі, з 1,26 трлн доларів до приблизно 850 млрд доларів.

Проблеми з продажами у Європі

Автовиробники з Китаю б'ють і по продажах Tesla в Європі. У січні реєстрація нових автомобілів Tesla у ЄС різко скоротилася, тоді як китайські виробники електромобілів показали відчутне зростання.

Німецьке транспортне управління Kraftfahrt-Bundesamt повідомило в середу, що продаж електромобілів Tesla в січні впав майже на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У Франції зареєстровано зниження на 63% у річному обчисленні, а у Великій Британії, згідно з даними Товариства виробників та продавців автомобілів, падіння склало майже 8%.

Подібні тенденції спостерігаються і в інших країнах Європи: у Нідерландах, Швеції, Данії та Норвегії реєстрація Tesla скоротилася більш ніж на 40%, а в Іспанії зафіксовано різке падіння — на 75%.

Попри спад продажів Tesla у Великій Британії, Франції та Німеччині, загальний попит на електромобілі з акумуляторною батареєю у цих країнах продовжує зростати. У Великій Британії кількість реєстрацій збільшилася на 41% у січні 2025 року проти минулого року, а в Німеччині, всупереч загальному скороченню авторинку, зростання становило 53,5%.

Можна припустити, що однією з причин падіння продажів Tesla є негативне ставлення британців та європейців до Ілона Маска, який останнім часом активно критикує європейських політиків. Ще однією причиною може бути стрімке зростання конкуруючих брендів електромобілів.

У Великобританії китайський виробник BYD збільшив кількість реєстрацій на 550% (до 1 614 автомобілів) у річному обчисленні та показав зростання на 69% у Німеччині. Polestar — бренд, що належить китайським компаніям та шведській Volvo — продемонстрував зростання на 216% у Великій Британії та на 113% у Німеччині, хоча його обсяги продажів, як і раніше, значно поступаються Tesla.

Електромобілі BYD у багатьох регіонах коштують дешевше за Tesla, тоді як Polestar приваблює покупців своїм преміальним дизайном. Крім того, Tesla не випускала нових моделей протягом кількох років, за винятком неоднозначного Cybertruck. Нещодавно компанія представила оновлену версію свого бестселера Model Y, проте терміни її появи на європейському ринку поки що залишаються незрозумілими.

В опублікованому минулого тижня звіті про доходи за четвертий квартал Tesla повідомила про невтішні результати: прибуток скоротився на 71%, а прибуток від автомобільного бізнесу впав на 8% порівняно з попереднім роком.

Напади на офіси Tesla

До виключно економічних невдач додалися також напади на дилерські центри та офіси Tesla, які відбуваються по всій території США та за кордоном. Цілями стали виставкові зали, паркування, зарядні станції та приватні автомобілі.

З моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента спостерігається помітне зростання напруги навколо бізнесу Маска.

Критики генерального директора Tesla організували десятки мирних демонстрацій у дилерських центрах та на заводах компанії по всій Північній Америці та Європі. Деякі власники Tesla, включно з сенатором США, пообіцяли продати свої автомобілі.

Прокурори штату Колорадо звинуватили жінку, яку підозрюють у серії нападів на дилерські центри Tesla, включаючи спробу підпалу з використанням коктейлів Молотова та нанесення напису "нацистські автомобілі" на стіни будівель. Крім того, у Південній Кароліні заарештували чоловіка, якого звинувачують у підпалі зарядних станцій Tesla.

Спалені автомобілі Tesla. Фото: Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal

Найбільш гучні інциденти відбулися у містах північного заходу США, що мають сильні антимасковські та антитрампівські настрої. Наприклад, мешканцю Орегону висунуто звинувачення в тому, що він кинув кілька пляшок із запалювальною сумішшю в магазин Tesla, а потім повернувся та відкрив вогонь по вітринах.

У передмісті Портленда невідомі обстріляли виставковий зал Tesla, випустивши понад дюжину куль і пошкодивши автомобілі та вікна. Це був уже другий напад на цей магазин за тиждень. У Сіетлі на початку місяця було підпалено чотири автомобілі Cybertruck на стоянці Tesla.

У вівторок, 18 березня, кілька автомобілів Tesla було підпалено біля сервісного центру компанії у Лас-Вегасі. За словами правоохоронців, принаймні одна людина кинула коктейлі Молотова і здійснила кілька пострілів по автомобілях. Сам Маск назвав цей напад "жорстоким тероризмом".

Нагадаємо, астронавт NASA та сенатор від штату Аризона опублікував відео, на якому він "звільняє" Ілона Маска та свою Tesla. Сенатор заявив, що "більше не може їздити на машині, яку розробив заср*нець".

Також власники електромобілів Tesla, побоюючись за власну безпеку та збереження своїх транспортних засобів, вигадують нові способи дистанціюватися від скандального бренду. На вулицях почали частіше помічати електромобілі Tesla без оригінальних емблем. Замість них встановлені логотипи інших автовиробників — Audi, Mazda, Honda тощо.