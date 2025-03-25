Tesla Ілона Маска втрачає доходи — хто із конкурентів руйнує стабільність компанії

Водій за кермом автомобіля. Фото: Unsplash

Доходи китайського виробника електромобілів BYD у 2024 році перевищили заробіток Tesla Ілона Маска — 107 млрд доларів проти 97,7 млрд доларів. Плани автовиробника з Китаю на 2025 рік є ще грандіознішими — продати 5,5 млн автомобілів.

Про це пише агентство Bloomberg.

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Зазначається, що чистий прибуток BYD зріс на 34% до 5,5 млрд доларів, перевершивши оцінки аналітиків. При цьому, за даними журналістів, акції компанії з початком цього року подорожчали на 46%.

Тим часом голова та співзасновник BYD Ван Чуаньфу розповів про подальші плани компанії. За його словами, у 2025 році автовиробник хоче продати 5,5 млн автівок, зокрема близько 800 тисяч одиниць закордоном. Втілити цей задум цілком реально, якщо зважити, що у четвертому кварталі 2024-го поставки компанії зросли на 73% у порівнянні з тим же періодом 2023 року. Загалом торік компанія поставила 4,27 млн авто. Продажі лише електромобілів перебувають на рівні 1,76 млн машин, тоді як у Tesla цей показник 1,79 млн авто.

Також компанія Ілона Маска продовжує домінувати одразу у кількох інших аспектах. Наприклад, у Tesla значно вища ринкова вартість: американський автовиробник оцінюється у 872 млрд доларів, натомість китайський BYD має ринкову вартість 157 млрд доларів.

Ще один аспект, у якому Tesla попереду своїх конкурентів з Китаю — чистий прибуток. Попри вищі продажі у BYD, вони отримали чистого прибутку на рівні 5,5 млрд доларів.Tesla у 2024 році мала чистий прибуток у 7,6 млрд доларів.

Що відбувається з Tesla

В останні місяці компанія мільярдера Ілона Маска переживає важкі часи. Так, впродовж останніх трьох місяців акції Tesla невпинно дешевшали, що призвело до зниження ринкової капіталізації виробника електромобілів в США знизилася на 45% з моменту досягнення рекордного рівня в 1,5 трлн доларів. Це зруйнувало більшу частину зростання, яке розпочалося після того, як Ілон Маск опинився серед тих, хто фінансував передвиборчу кампанію Дональда Трампа.

У понеділок, 10 березня, акції виробника електромобілів впали на 15%, що стало для них найбільшою втратою вартості з вересня 2020 року. Поточний тиждень теж не назвеш надто вдалим для Tesla. Так, за 5 днів акції знецінилися майже на 9%.

Нагадаємо, що власники електромобілів часто скаржаться, що ремонт автівок є занадто дорогим. Так, у середньому, власники автівок з нульовими викидами витрачають на усунення несправностей на 30-35% більше, ніж ті, хто їздить на машинах з двигуном внутрішнього згоряння.

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