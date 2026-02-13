"Мы должны иметь лучшие условия" — Ким высказался о зарплатах на прифронтовых территориях

Виталий Ким. Фото: скриншот из видео

Люди на прифронтовых территориях должны получать лучшие условия труда и более высокие зарплаты с учетом рисков. Поэтому государство должно усилить поддержку тех, кто продолжает работать несмотря на опасность.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

"Мы должны иметь лучшие права и условия, в первую очередь речь идет о зарплатах людей, которые вопреки логике и безопасности остаются и работают на прифронтовых территориях", — подчеркнул Виталий Ким.

Он уточнил, что речь идет о медиках, учителях, работниках социальной сферы и т.д.

Начальник Николаевской ОВА также добавил, что коэффициенты, которые повышают зарплаты людей на прифронтовых территориях, уже введены. И люди получают больше. Однако, по мнению чиновника, этого недостаточно, но это первый шаг к тому, чтобы люди получали достойную оплату за свой труд и за те риски, которые они несут на прифронтовых территориях.

Какая средняя зарплата в Украине

Этот показатель, по данным портала по поиску работы Work.ua, вырос за год на 17% и в феврале 2026 года составляет 27 500 грн. Самые высокие средние зарплаты в Киеве — 32 500 грн.

В других областных центрах ситуация следующая:

Львов — 30 000 грн;

Ужгород — 27 500 грн;

Черновцы — 26 000 грн;

Ровно — 25 000 грн;

Черкассы — 24 300 грн;

Полтава — 23 000 грн;

Житомир — 22 500 грн;

Запорожье — 22 500 грн;

Николаев — 21 900 грн;

Кропивницкий — 21 500 грн;

Чернигов — 21 500 гривен.

Меньше всего получают жители Херсона и Сум — 21 000 грн и 20 000 грн соответственно.

Ранее мы рассказывали, какая компенсация предусмотрена за задержку зарплаты.

Также узнавайте, в каких странах Европы самая высокая минимальная зарплата и какое место в этом рейтинге заняла Украина.