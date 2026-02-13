"Мы должны иметь лучшие условия" — Ким высказался о зарплатах на прифронтовых территориях

Ким высказался о зарплатах на прифронтовых территориях — детали
Люди на прифронтовых территориях должны получать лучшие условия труда и более высокие зарплаты с учетом рисков. Поэтому государство должно усилить поддержку тех, кто продолжает работать несмотря на опасность.
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире Новини.LIVE.
"Мы должны иметь лучшие права и условия, в первую очередь речь идет о зарплатах людей, которые вопреки логике и безопасности остаются и работают на прифронтовых территориях", — подчеркнул Виталий Ким.
Он уточнил, что речь идет о медиках, учителях, работниках социальной сферы и т.д.
Начальник Николаевской ОВА также добавил, что коэффициенты, которые повышают зарплаты людей на прифронтовых территориях, уже введены. И люди получают больше. Однако, по мнению чиновника, этого недостаточно, но это первый шаг к тому, чтобы люди получали достойную оплату за свой труд и за те риски, которые они несут на прифронтовых территориях.
Какая средняя зарплата в Украине
Этот показатель, по данным портала по поиску работы Work.ua, вырос за год на 17% и в феврале 2026 года составляет 27 500 грн. Самые высокие средние зарплаты в Киеве — 32 500 грн.
В других областных центрах ситуация следующая:
- Львов — 30 000 грн;
- Ужгород — 27 500 грн;
- Черновцы — 26 000 грн;
- Ровно — 25 000 грн;
- Черкассы — 24 300 грн;
- Полтава — 23 000 грн;
- Житомир — 22 500 грн;
- Запорожье — 22 500 грн;
- Николаев — 21 900 грн;
- Кропивницкий — 21 500 грн;
- Чернигов — 21 500 гривен.
Меньше всего получают жители Херсона и Сум — 21 000 грн и 20 000 грн соответственно.
