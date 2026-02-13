Відео
Кім висловився про зарплати на прифронтових територіях — деталі

Кім висловився про зарплати на прифронтових територіях — деталі

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 17:35
“Ми повинні мати кращі умови” — Кім висловився про зарплати на прифронтових територіях
Віталій Кім. Фото: скриншот з відео

Люди на прифронтових територіях мають отримувати кращі умови праці та вищі зарплати з урахуванням ризиків. Тож держава має посилити підтримку тих, хто продовжує працювати попри небезпеку.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в етері Новини.LIVE.

Читайте також:

"Ми повинні мати кращі права та умови, першочергово йдеться про зарплати людей, які всупереч логіці та безпеці залишаються й працюють на прифронтових територіях", — наголосив Віталій Кім.

Він уточнив, що йдеться про медиків, вчителів, працівників соціальної сфери тощо.

Начальник Миколаївської ОВА також додав, що коефіцієнти, які підвищують зарплати людей на прифронтових територіях, вже запроваджені. І люди отримують більше. Проте, на думку посадовця, цього недостатньо, але це перший крок до того, щоб люди отримували гідну оплату за свою працю і за ті ризики, які вони несуть на прифронтових територіях. 

Яка середня зарплата в Україні

Цей показник, за даними порталу з пошуку роботи Work.ua, виріс за рік на 17% і в лютому 2026 року складає 27 500 грн. Найвищі середні зарплати у Києві — 32 500 грн.

В інших обласних центрах ситуація така:

  • Львів — 30 000 грн;
  • Ужгород — 27 500 грн;
  • Чернівці — 26 000 грн;
  • Рівне — 25 000 грн;
  • Черкаси — 24 300 грн;
  • Полтава — 23 000 грн;
  • Житомир — 22 500 грн;
  • Запоріжжя — 22 500 грн;
  • Миколаїв — 21 900 грн;
  • Кропивницький — 21 500 грн;
  • Чернігів — 21 500 гривень.

Найменше отримують жителі Херсону та Сум — 21 000 грн та 20 000 грн відповідно.

Раніше ми розповідали, яка компенсація передбачена за затримку зарплати.

Також дізнавайтеся, у яких країнах Європи найвища мінімальна зарплата та яке місце в цьому рейтингу посіла Україна.  

зарплати Миколаїв Віталій Кім зарплатня зарплата
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
