“Ми повинні мати кращі умови” — Кім висловився про зарплати на прифронтових територіях

Віталій Кім. Фото: скриншот з відео

Люди на прифронтових територіях мають отримувати кращі умови праці та вищі зарплати з урахуванням ризиків. Тож держава має посилити підтримку тих, хто продовжує працювати попри небезпеку.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в етері Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

"Ми повинні мати кращі права та умови, першочергово йдеться про зарплати людей, які всупереч логіці та безпеці залишаються й працюють на прифронтових територіях", — наголосив Віталій Кім.

Він уточнив, що йдеться про медиків, вчителів, працівників соціальної сфери тощо.

Начальник Миколаївської ОВА також додав, що коефіцієнти, які підвищують зарплати людей на прифронтових територіях, вже запроваджені. І люди отримують більше. Проте, на думку посадовця, цього недостатньо, але це перший крок до того, щоб люди отримували гідну оплату за свою працю і за ті ризики, які вони несуть на прифронтових територіях.

Яка середня зарплата в Україні

Цей показник, за даними порталу з пошуку роботи Work.ua, виріс за рік на 17% і в лютому 2026 року складає 27 500 грн. Найвищі середні зарплати у Києві — 32 500 грн.

В інших обласних центрах ситуація така:

Львів — 30 000 грн;

Ужгород — 27 500 грн;

Чернівці — 26 000 грн;

Рівне — 25 000 грн;

Черкаси — 24 300 грн;

Полтава — 23 000 грн;

Житомир — 22 500 грн;

Запоріжжя — 22 500 грн;

Миколаїв — 21 900 грн;

Кропивницький — 21 500 грн;

Чернігів — 21 500 гривень.

Найменше отримують жителі Херсону та Сум — 21 000 грн та 20 000 грн відповідно.

Раніше ми розповідали, яка компенсація передбачена за затримку зарплати.

Також дізнавайтеся, у яких країнах Європи найвища мінімальна зарплата та яке місце в цьому рейтингу посіла Україна.