Долг за свет — как и почему киевлянину насчитали более 13 тысяч гривен

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У одного из жителей Киева возник долг за потребленную электроэнергию в размере более 13 тыс. гривен. Мужчина отказался платить деньги и обратился в суд, мотивируя это тем, что задолженность возникла по вине компании, которая предоставляла ему услугу.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Подробнее о ситуации

Известно, что в 2021 году в квартиру мужчины пришел менеджер компании Yasno и перевел его счетчик на тариф "День/Ночь". Как отмечается в материалах решении Шевченковского районного суда в Киеве, на момент изменения тарифа у потребителя не было никаких задолженностей за потребленную электроэнергию, а после изменения тарифа соответствующая информация появилась в программе и на сайте Yasno, причем в ней указывалось, что обновились выходные показания счетчика. Но на самом деле с устройством ничего не произошло: пломбы и местоположение остались такими, как были. Однако менеджер компании Yasno прикасался к счетчику специальным прибором, после чего устройство показало новые данные по потребленной электроэнергии.

Таким образом у мужчины появилась задолженность за свет в 13, 5 тысяч гривен, при этом данные якобы обновленного электросчетчика остались прежними.

Украинец пытался урегулировать этот вопрос с компаниями Yasno и ДТЭК "Киевские электросети", однако тщетно: поставщик требовал оплатить долг. В итоге мужчина обратился в суд с просьбой отменить начисленную сумму долга.

Что решил суд

Иск киевлянина не удовлетворили. Суд мотивировал свое решение тем, что истец не сумел доказать, что начисление потребленной электроэнергии было проведено с нарушениями законодательства Украины.

Напомним, что большинство украинцев всегда вовремя оплачивает счета за коммунальные услуги. Но иногда потребителям могут вернуть уплаченные деньги. Узнавайте также, как меньше платить за услуги ЖКХ.