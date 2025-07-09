Долг за свет — как и почему киевлянину насчитали более 13 тысяч гривен

Киевлянину насчитали долг в 13 тыс. грн за свет — как так вышло
У одного из жителей Киева возник долг за потребленную электроэнергию в размере более 13 тыс. гривен. Мужчина отказался платить деньги и обратился в суд, мотивируя это тем, что задолженность возникла по вине компании, которая предоставляла ему услугу.
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Подробнее о ситуации
Известно, что в 2021 году в квартиру мужчины пришел менеджер компании Yasno и перевел его счетчик на тариф "День/Ночь". Как отмечается в материалах решении Шевченковского районного суда в Киеве, на момент изменения тарифа у потребителя не было никаких задолженностей за потребленную электроэнергию, а после изменения тарифа соответствующая информация появилась в программе и на сайте Yasno, причем в ней указывалось, что обновились выходные показания счетчика. Но на самом деле с устройством ничего не произошло: пломбы и местоположение остались такими, как были. Однако менеджер компании Yasno прикасался к счетчику специальным прибором, после чего устройство показало новые данные по потребленной электроэнергии.
Таким образом у мужчины появилась задолженность за свет в 13, 5 тысяч гривен, при этом данные якобы обновленного электросчетчика остались прежними.
Украинец пытался урегулировать этот вопрос с компаниями Yasno и ДТЭК "Киевские электросети", однако тщетно: поставщик требовал оплатить долг. В итоге мужчина обратился в суд с просьбой отменить начисленную сумму долга.
Что решил суд
Иск киевлянина не удовлетворили. Суд мотивировал свое решение тем, что истец не сумел доказать, что начисление потребленной электроэнергии было проведено с нарушениями законодательства Украины.
Напомним, что большинство украинцев всегда вовремя оплачивает счета за коммунальные услуги. Но иногда потребителям могут вернуть уплаченные деньги. Узнавайте также, как меньше платить за услуги ЖКХ.
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