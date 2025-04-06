Бронирование аграриев — какие изменения предлагают во Всеукраинском аграрном совете на 2025 год

Комбайны работают в поле. Фото: УНИАН

Во Всеукраинском аграрном совете предлагают правительству ввести новый механизм для аграриев. Например, установить норму бронирования: один человек на 100 га земли.

Об этом сказал в эфире Новости.LIVE заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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По его словам, аграрный бизнес стал одним из первых бизнесов, который начал мобилизовать работников.

"Их опыт владения большой, широкой габаритной техникой сразу понадобился для использования для военной техники. И поэтому процессы мобилизации с первых дней, а еще и марта 2024 года - очень сильно ударили по способности товаропроизводителей готовиться к посевной, уборочной кампании", — рассказал он.

Вопрос бронирования работников является одним из самых актуальных для агробизнеса, особенно во время уборочных кампаний, поскольку не хватает:

комбайнеров;

водителей.

При этом аграрному сектору даже в условиях полномасштабной войны все же удается бронировать работников.

"Собственно, благодаря тому, что было продлено бронирование для критически важных предприятий до 31 марта, когда из-за хакерских атак, которые претерпела система реестров Украины, товаропроизводители не имели возможности соответственно вовремя забронироваться. Но, если давать в процентах, то каждый раз, когда мы имеем возможность забронировать 50% от количества тех людей, которые могут быть или будут призваны, то понимаем, что на четвертый год войны из этих 50% осталось наверное 5%", — отметил Марчук.

По его словам, Всеукраинский аграрный совет предлагает дополнительный механизм, благодаря которому украинские аграрии получат возможность осуществлять бронирование исходя из экономических потребностей: один человек на 100 гектаров.

"И таким образом люди, бизнес понимали бы, сколько земель обрабатывается, и сколько людей для этого нужно. Меньше одного человека на 100 гектаров точно нельзя, а больше - это только будет приветствоваться", — пояснил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Он считает, что у всех, кто вовлечен в процесс производства, должна быть возможность получить бронь.

"Каждый владелец бизнеса уже ориентируется в той потребности, которая нужна ему конкретно для работы", — подчеркнул Марчук.

Напомним, что предприятия, которые хотят забронировать от мобилизации своих работников, должны выплачивать им минимальную зарплату в 20 тыс. грн. Однако не все работодатели должны соблюдать это условие. Также мы рассказывали, что делать гражданам, которым отменили бронь.