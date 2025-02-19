Пенсии в Украине — кто имеет право на пенсию в 50% от дохода

Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине у большинства граждан размер пенсионных выплат не превышает 30% от заработной платы. Однако некоторые из украинцев на заслуженном отдыхе получают не менее 50% от зарплаты.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как отмечают в ПФУ, речь идет о выплатах судей местных, апелляционных судов и Верховного Суда на заслуженном отдыхе, которые называются не пенсии, а ежемесячное пожизненное денежное содержание.

"Ежемесячное пожизненное денежное содержание — это ежемесячная пенсионная выплата судьи в отставке, которая назначается пожизненно, и, в условиях предусмотренных законом, выплачивается вместо пенсии", — говорится в пояснении.

В фонде рассказали, что эта категория граждан имеет особые условия назначения выплат на пенсии. Соответствующий вопрос о выплатах судей прописан в законе №1402-VIII от 2 июня 2016 года "О судоустройстве и статусе судей", а вопрос назначения — в статье 142.

Главным условием в назначении ежемесячного пожизненного денежного содержания является их увольнение в отставку. Речь идет о тех, возраст которых составляет не менее:

62 года — для мужчин-судей;

60 лет — для женщин-судей.

Те судьи в отставке, у которых не хватает количества лет, получают ежемесячное пожизненное денежное содержание, а при условии достижения необходимого пенсионного возраста за ними сохраняется право:

на пожизненное денежное содержание;

на пенсию на условиях, прописанных в законе № 1058-IV от 9.06.2003 года.

Какие приблизительные суммы денежного содержания судей

В ПФУ объяснили, что размер денежного содержания судей в отставке не может быть меньше половины суммы заработной платы судьи, который сейчас работает на той или иной должности.

Также пенсия может быть и выше, если работать значительно дольше. Так, за каждый дополнительный год работы в должности судьи более 20 лет к его выплате предусматривается доплата в 2% от размера содержания.

Еще одной особенностью является то, что для многих категорий граждан установлен максимальный размер пенсии в более 23,6 тыс. грн, однако на судей это правило не распространяется.

В среднем сумма пожизненного денежного содержания судей равна около 100 тыс. грн в месяц.

Ранее мы писали, что несмотря на анонсированную масштабную индексацию, это существенно не изменит размер выплат большинства украинцев. Также некоторые пенсионеры будут вынуждены ждать несколько месяцев надбавки.

Еще мы рассказывали, какой будет максимальная пенсия в этом году. Размер выплаты по возрасту устанавливают индивидуально для каждого и зависит от стажа и заработной платы.